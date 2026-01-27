Habertürk
Habertürk
        TOKİ Niğde kurası ne zaman? 2026 TOKİ Niğde kura tarihi: TOKİ Niğde kura sonuçları ve isim listesi belli oldu mu?

        TOKİ Niğde kurası ne zaman? 2026 TOKİ Niğde kura tarihi

        TOKİ Niğde kurası gündeme geldi. Niğdeli başvuru sahipleri, TOKİ tarafından açıklanan kura tarihi ile asil ve yedek listelerin ne zaman yayımlanacağını merakla bekliyor. Peki, TOKİ Niğde kura tarihi ile 2026 TOKİ Niğde kura sonuçları ve isim listesi belli oldu mu? İşte TOKİ Niğde kura tarihi...

        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 22:19 Güncelleme: 27.01.2026 - 22:24
        1

        TOKİ’nin Niğde'de hayata geçireceği sosyal konut projesinde başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura sonuçlarına çevrildi. Kura çekiminin ardından açıklanacak asil ve yedek listelerin TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılması beklenirken, Niğde TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabı sorgulanıyor. İşte merak edilenler...

        2

        TOKİ NİĞDE KURASI NE ZAMAN?

        TOKİ Niğde'de inşa edilecek 2604 konut için kura çekimi 29 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kura yeri ve saati ilerleyen günlerde belli olacak.

        3

        TOKİ NİĞDE İLÇE İLÇE KONUT SAYILARI

        Merkez: 1.462 konut

        Altunhisar: 263 konut

        Bor: 551 konut

        Çamardı: 94 konut

        Çiftlik: 234 konut

