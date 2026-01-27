TOKİ Niğde kurası ne zaman? 2026 TOKİ Niğde kura tarihi
TOKİ Niğde kurası gündeme geldi. Niğdeli başvuru sahipleri, TOKİ tarafından açıklanan kura tarihi ile asil ve yedek listelerin ne zaman yayımlanacağını merakla bekliyor. Peki, TOKİ Niğde kura tarihi ile 2026 TOKİ Niğde kura sonuçları ve isim listesi belli oldu mu? İşte TOKİ Niğde kura tarihi...
TOKİ’nin Niğde'de hayata geçireceği sosyal konut projesinde başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura sonuçlarına çevrildi. Kura çekiminin ardından açıklanacak asil ve yedek listelerin TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılması beklenirken, Niğde TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabı sorgulanıyor. İşte merak edilenler...
TOKİ NİĞDE KURASI NE ZAMAN?
TOKİ Niğde'de inşa edilecek 2604 konut için kura çekimi 29 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kura yeri ve saati ilerleyen günlerde belli olacak.
TOKİ NİĞDE İLÇE İLÇE KONUT SAYILARI
Merkez: 1.462 konut
Altunhisar: 263 konut
Bor: 551 konut
Çamardı: 94 konut
Çiftlik: 234 konut