TOKİ ödemeleri 2026: TOKİ sosyal konut 1+1 ve 2+1 peşinat ödemeleri ne zaman başlayacak?
TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura sürecinin bazı illerde tamamlanmasıyla birlikte, hak sahipleri için ödeme takvimi gündemin en sıcak başlığı haline geldi. 1+1 ve 2+1 konut seçenekleri için uygulanacak peşinat oranları, aylık taksit tutarları ve vade süresi araştırılmaya başlandı. Kura sonucunda ismi çıkan binlerce vatandaş, konut ödemelerinin hangi tarihte başlayacağını ve ödeme planının nasıl şekilleneceğini merak ediyor. İşte ayrıntılar...
İl il gerçekleştirilen kura çekimleri sürerken 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde yeni aşamaya geçildi. 55 metrekarelik 1+1 ile 65 ve 80 metrekarelik 2+1 daireler için ödeme koşulları netleşmeye hazırlanırken, hak sahipleri peşinat miktarı ve taksit seçeneklerine odaklandı. Ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmeye hazırlanan vatandaşlar, TOKİ’nin açıklayacağı ödeme planı ve başlangıç tarihine ilişkin detayları yakından takip ediyor. Detaylar haberimizde...
TOKİ ÖDEME PLANI 2026 NASIL ŞEKİLLENECEK?
Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
İSTANBUL DIŞINDAKİ İLLER İÇİN ÖDEME PLANI ŞU ŞEKİLDE:
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.