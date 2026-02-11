Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ ÖDEME PLANI 2026: TOKİ sosyal konut 1+1 ve 2+1 peşinat ödemeleri ne kadar, ödemeler ne zaman başlıyor?

        TOKİ ödemeleri 2026: TOKİ sosyal konut 1+1 ve 2+1 peşinat ödemeleri ne zaman başlayacak?

        TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura sürecinin bazı illerde tamamlanmasıyla birlikte, hak sahipleri için ödeme takvimi gündemin en sıcak başlığı haline geldi. 1+1 ve 2+1 konut seçenekleri için uygulanacak peşinat oranları, aylık taksit tutarları ve vade süresi araştırılmaya başlandı. Kura sonucunda ismi çıkan binlerce vatandaş, konut ödemelerinin hangi tarihte başlayacağını ve ödeme planının nasıl şekilleneceğini merak ediyor. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 21:57 Güncelleme: 11.02.2026 - 21:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İl il gerçekleştirilen kura çekimleri sürerken 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde yeni aşamaya geçildi. 55 metrekarelik 1+1 ile 65 ve 80 metrekarelik 2+1 daireler için ödeme koşulları netleşmeye hazırlanırken, hak sahipleri peşinat miktarı ve taksit seçeneklerine odaklandı. Ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmeye hazırlanan vatandaşlar, TOKİ’nin açıklayacağı ödeme planı ve başlangıç tarihine ilişkin detayları yakından takip ediyor. Detaylar haberimizde...

        2

        TOKİ ÖDEME PLANI 2026 NASIL ŞEKİLLENECEK?

        Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

        İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

        İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

        İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

        İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

        3

        İSTANBUL DIŞINDAKİ İLLER İÇİN ÖDEME PLANI ŞU ŞEKİLDE:

        İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

        4

        İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

        İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

        5

        TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        TPAO, Libya'da petrol arayacak
        TPAO, Libya'da petrol arayacak
        Meclis'te yumruklu kavga
        Meclis'te yumruklu kavga
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de