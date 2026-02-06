Habertürk
        TOKİ ÖDEME PLANI 2026: TOKİ 1+1 ve 2+1 peşinat ödemeleri olacak mı, ne zaman başlayacak, kaç TL?

        TOKİ ödeme planı 2026: TOKİ 1+1 ve 2+1 peşinat ödemeleri ne zaman başlıyor?

        TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında il il gerçekleştirilen kura çekimleri ile birlikte, hak sahibi olan vatandaşlar için yeni bir süreç başladı. 1+1 ve 2+1 daire seçeneklerinden oluşan projede gözler peşinat oranları, vade süresi ve aylık taksit tutarlarını içeren ödeme planına çevrildi. Konut sahibi olmaya hazırlanan binlerce kişi, TOKİ ödemelerinin ne zaman başlayacağını ve hangi koşullarla yapılacağını araştırıyor. İşte detaylar...

        Giriş: 06.02.2026 - 18:36 Güncelleme: 06.02.2026 - 18:36
        1

        500 Bin Konut Projesi’nde kura heyecanının sona ermesinin ardından, hak kazanan adaylar bu kez ödeme detaylarını mercek altına alacak. 55 metrekarelik 1+1 ile 65 ve 80 metrekarelik 2+1 daireler için uygulanacak peşinat, taksit sayısı ve ödeme başlangıç tarihine ilişkin bilgiler merak konusu oldu. TOKİ’nin sosyal konutlar için sunacağı ödeme planı, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların gündeminde ilk sıraya yerleşti. Detaylar haberimizde...

        2

        TOKİ ÖDEME PLANI 2026

        Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

        İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

        İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

        İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

        İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

        3

        İSTANBUL DIŞINDAKİ İLLER İÇİN ÖDEME PLANI

        İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

        4

        İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

        İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

        5

        TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

