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TOKİ orta gelir grubu başvuru şartları neler, ne zaman başlayacak? TOKİ orta gelir kampanyası nedir, kimler başvurabilir?

TOKİ dar ve orta gelirli milyonlarca vatandaşı ev sahibi yapmak için büyük ses getiren konut projesini başlattı. TOKİ sosyal konut projesine başvuru sayısı 5 milyona dayanırken, yeni bir müjde daha geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ekim ayı içinde orta sınıf gelir grubunda olan vatandaşlar için yeni bir kampanya açıklanacağını duyurdu. Söz konusu açıklama sonrasında kampanyaya dair detaylar merak edilirken "TOKİ orta gelir grubu başvuru şartları neler, ne zaman başlayacak? TOKİ orta gelir kampanyası nedir, kimler başvurabilir?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte orta gelir sınıfını heyecanlandıran kampanyanın detayları…

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  • TOKİ Orta Gelir Grubu Başvuru Şartları Nedir, Ne Zaman Başlayacak? TOKİ Orta Gelir Kampanyası Nedir, Kimler Başvurabilir?

    TOKİ sosyal konut projesi açıklandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Dar gelirli vatandaşların yüzünü güldüren bu proje sayesinde kolay ödeme ve taksit imkanlarıyla ev sahibi olunabilecek. Yaklaşık 5 milyon kişinin başvuruda bulunduğu ve halihazırda devam eden ve daha da artması beklenen projeye bir yenisi daha eklendi. Orta gelir grubunda olan vatandaşları sevindirecek haberi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu. Bakan Kurum, orta gelir grubunda olan kişiler için Emlak Konut, GYODER, İMDER ve TMB ile görüşüldüğünü söyledi. Peki, TOKİ orta sınıf konut kampanyası nedir? TOKİ Orta Gelir Grubu başvuru şartları, başvuru tarihleri nedir, kimler başvurabilir? İşte detaylar...
  • TOKİ Orta Gelir Grubu Başvuru Şartları Nedir, Ne Zaman Başlayacak? TOKİ Orta Gelir Kampanyası Nedir, Kimler Başvurabilir?

    TOKİ ORTA SINIF KONUT KAMPANYASI NEDİR?

    Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta gelir grubu için de konut kampanyası yapılacak. Çalışmalarda sona yaklaştık. Ekim ayı içerisinde bu kampanyanın detaylarını duyuracağız" ifadelerini kullandı. Daha önce Emlak Konut Kampanyası olarak açıklanan orta gelir grubu sosyal konut kampanyasında kapsam genişliyor. Bakan Kurum, "GYODER'le, İMDER'le, Türkiye Müteahhitler Birliği ile Anadolu'da diğer müteahhitlerle görüşüyoruz. Bunun kapsamını genişleteceğiz" dedi.
  • TOKİ Orta Gelir Grubu Başvuru Şartları Nedir, Ne Zaman Başlayacak? TOKİ Orta Gelir Kampanyası Nedir, Kimler Başvurabilir?

    TOKİ ORTA GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI

    "Üç adımda yeni konut hamlesi" başlığı altında yapılacakları sıralayan Bakan Kurum, başvuru şartlarına dair şu detayları verdi:

    "Birinci adım: Sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak. Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak.

    İkinci adım: Emlak Konut öncülüğündeki kampanya kapsamında, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak.

    Üçüncü adım: İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut olacak."

    Yüzde 25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.
  • TOKİ Orta Gelir Grubu Başvuru Şartları Nedir, Ne Zaman Başlayacak? TOKİ Orta Gelir Kampanyası Nedir, Kimler Başvurabilir?

    TOKİ ORTA GELİR GRUBU İNİDİRİM KAMPANYASINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylülde açıklanacak yeni sosyal konut projesinde gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacağını, İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası 50 bin ofisin dönüştürülerek konut olacağını açıkladı.
  • TOKİ Orta Gelir Grubu Başvuru Şartları Nedir, Ne Zaman Başlayacak? TOKİ Orta Gelir Kampanyası Nedir, Kimler Başvurabilir?

    TOKİ ORTA GELİR GRUBU BAŞVURU TARİHLERİ

    Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 19 Ekim 2022 tarihine kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

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