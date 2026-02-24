Canlı
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ para iadesi nasıl alınır? Halkbank, Ziraat Bankası TOKİ 5 bin TL para iadesi ne zaman yatacak?

        TOKİ para iadesi nasıl alınır? TOKİ 5 bin TL para iadesi ne zaman yatacak?

        TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura çekim takvimi, her hafta il il açıklanıyor. Kura süreci tüm hızıyla sürerken, kura sonuçlarına göre başvurusu olumsuz sonuçlanan vatandaşlar, TOKİ başvuru iadesinin ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. TOKİ başvuru ücreti iadesi, kura çekiliş tarihinden itibaren belirli bir sürede vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Bankalar kura sonuçlarının kesinleşmesinden sonra iade ödemelerini en geç 1 hafta (yaklaşık 7 gün) içinde gerçekleştiriyor. Peki, TOKİ para iadesi nasıl alınır? TOKİ 5 bin TL para iadesi ne zaman yatacak? İşte TOKİ başvuru ücret iadesi sorgulama ekranı...

        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 21:45
        'Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı devam ediyor. Kura çekimine göre asil veya yedek listede yer almayan vatandaşlar başvuru ücretinin iadesini belirlenen tarihlerde alabiliyor. TOKİ 2026 başvuru bedeli iadesi, kura çekimlerinin tamamlanmasını takip eden yaklaşık 5 iş günü ile 1 hafta içinde banka kanalları aracılığıyla ödenmeye başlanıyor. Peki, TOKİ para iadesi nasıl alınır? Halkbank, Ziraat Bankası TOKİ 5 bin TL para iadesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...

        TOKİ BAŞVURU PARASI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

        TOKİ kura çekiminde başvurusu olumsuz sonuçlanan vatandaşlara para iadesi yapılıyor. Başvuru ücreti olarak 5 bin TL belirlenen miktar konut sahibi olmaya hak kazanamayanların hesaplarına yatırılıyor.

        Ayrıca, gelir sınırı aşımı, ikamet şartının karşılanmaması veya başvuran kişinin ya da eşinin adına kayıtlı konut bulunması gibi sebeplerle başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlar da ücret iadesi talep edebiliyor.

        Kura çekimi tamamlandıktan sonra iade işlemleri başlıyor. TOKİ ile anlaşmalı bankalar, kura sonuçlarının kesinleşmesini takiben 5 iş günü içinde iade ödemeleri gerçekleştiriyor.

        TOKİ BAŞVURU PARASI NEREYE YATIRILIR?

        TOKİ iadesi, başvuru yapılan banka üzerinden hesaba iade edilir. Başvuru sahipleri, kura çekimi bittikten sonra başvuruyu yaptıkları yetkili bankanın herhangi bir şubesine giderek ya da mobil üzerinde iade talebinde bulunabilir

