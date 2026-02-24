'Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı devam ediyor. Kura çekimine göre asil veya yedek listede yer almayan vatandaşlar başvuru ücretinin iadesini belirlenen tarihlerde alabiliyor. TOKİ 2026 başvuru bedeli iadesi, kura çekimlerinin tamamlanmasını takip eden yaklaşık 5 iş günü ile 1 hafta içinde banka kanalları aracılığıyla ödenmeye başlanıyor. Peki, TOKİ para iadesi nasıl alınır? Halkbank, Ziraat Bankası TOKİ 5 bin TL para iadesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...