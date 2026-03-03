TOKİ BAŞVURU PARASI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

TOKİ kura çekiminde başvurusu olumsuz sonuçlanan vatandaşlara para iadesi yapılıyor. Başvuru ücreti olarak 5 bin TL belirlenen miktar konut sahibi olmaya hak kazanamayanların hesaplarına yatırılıyor.

Ayrıca, gelir sınırı aşımı, ikamet şartının karşılanmaması veya başvuran kişinin ya da eşinin adına kayıtlı konut bulunması gibi sebeplerle başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlar da ücret iadesi talep edebiliyor.