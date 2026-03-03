Canlı
        TOKİ para iadesi nasıl alınır? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti para iadesi ne zaman yatacak?

        TOKİ para iadesi nasıl alınır? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti iadesi ne zaman yatacak?

        TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura sürecinde sona gelindi. Kura sonuçlarına göre başvurusu olumsuz sonuçlanan vatandaşlar, TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti iadesinin hesaplara yatacağı tarihi gündemine aldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen sosyal konut projelerinde, başvuru sırasında yatırılan başvuru bedeli, kura çekimi sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlara iade edilir. Peki, "TOKİ para iadesi nasıl alınır? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti iadesi ne zaman yatacak?" İşte TOKİ başvuru ücretlerinin yatacağı tarihi...

        Giriş: 03.03.2026 - 22:48
        1

        TOKİ kura sonuçları, belirlenen takvim doğrultusunda il il açıklanmaya devam ediyor. Başvuru ücret iadesi, TOKİ kura sonuçlarının açıklanmasının ardından genellikle 5 iş günü içinde iade edilir. Hak sahibi olamayan vatandaşlar, başvuru yaptıkları banka üzerinden iadelerini kolayca alabiliyor. Peki, TOKİ para iadesi nasıl alınır? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti para iadesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...

        2

        TOKİ BAŞVURU PARASI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

        TOKİ kura çekiminde başvurusu olumsuz sonuçlanan vatandaşlara para iadesi yapılıyor. Başvuru ücreti olarak 5 bin TL belirlenen miktar konut sahibi olmaya hak kazanamayanların hesaplarına yatırılıyor.

        Ayrıca, gelir sınırı aşımı, ikamet şartının karşılanmaması veya başvuran kişinin ya da eşinin adına kayıtlı konut bulunması gibi sebeplerle başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlar da ücret iadesi talep edebiliyor.

        3

        Kura çekimi tamamlandıktan sonra iade işlemleri başlıyor. TOKİ ile anlaşmalı bankalar, kura sonuçlarının kesinleşmesini takiben 5 iş günü içinde iade ödemeleri gerçekleştiriyor.

        4

        TOKİ BAŞVURU PARASI NEREYE YATIRILIR?

        TOKİ iadesi, başvuru yapılan banka üzerinden hesaba iade edilir. Başvuru sahipleri, kura çekimi bittikten sonra başvuruyu yaptıkları yetkili bankanın herhangi bir şubesine giderek ya da mobil üzerinde iade talebinde bulunabilir

