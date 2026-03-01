Canlı
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ para iadesi nasıl, ne zaman yapılacak? TOKİ 5 bin TL başvuru ücretini nereye yatıracak? TOKİ başvuru parası iade süreci

        TOKİ para iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti nereye yatıracak?

        TOKİ'nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında kura çekimi sürecinde sona geliniyor. Bugüne kadar 60'dan fazla ilde kuralar sonuçlanırken, 350 binden fazla konutun hak sahibi belirlendi. Hak sahibi olamayan veya başvurusu kabul edilmeyen vatandaşlar için ise TOKİ, 5 bin TL olan başvuru ücretini iade edecek. Peki, TOKİ para iadesi ne zaman, nasıl yapılacak? İşte tüm ayrıntılar...

        TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 Bin Sosyal Konut Projesi doğrultusunda kura sürecinde sona yaklaşıldı. 81 ili içine alan projede şu ana kadar 360 bini aşkın konutun hak sahipleri netleşti. Kura sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte ev sahibi olamayan başvuru sahipleri ise yatırdıkları 5 bin TL’lik başvuru bedelinin iade sürecine odaklandı. Bu kapsamda "TOKİ başvuru ücreti ne zaman, nereye yatırılacak?" sorularının cevabı haberimizde...

        TOKİ HAK SAHİBİ OLMAYANLARA PARA İADESİ YAPIYOR

        TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projelerinde yatırılan başvuru bedelleri, kura sonucunda hak sahibi olamayanlara iade ediliyor. Ayrıca gelir şartını sağlamayan, ikamet kriterine uymayan ya da üzerine kayıtlı konut bulunduğu için başvurusu geçersiz sayılan kişiler de ödedikleri ücreti geri alabiliyor.

        TOKİ BAŞVURU PARASI İADESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

        TOKİ kura sonuçlarının açıklanmasının ardından konut hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine 5 bin TL’lik başvuru bedelini iade ediyor. Sonuçların kesinleşmesiyle birlikte geri ödeme süreci başlatılırken, TOKİ’nin anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla tutarlar en geç 5 iş günü içerisinde hesaplara yatırılıyor.

        TOKİ 5 BİN TL İADE PARASI NEREDEN ALINIR?

        TOKİ başvuru bedellerinin geri ödemesini, ücretin yatırıldığı banka üzerinden gerçekleştiriyor. Kura sonuçlarının duyurulmasının ardından hak sahibi olamayan vatandaşlar, başvuru yaptıkları bankanın herhangi bir şubesine başvurarak ya da mobil bankacılık kanallarını kullanarak iade işlemini başlatabiliyor.

        Başvurusunu e-Devlet sistemi üzerinden tamamlayanlar ise iade ekranına IBAN bilgilerini girerek tutarın doğrudan banka hesaplarına aktarılmasını sağlayabiliyor. Bu yöntemle ücretler, kısa sürede ve kolay şekilde geri alınabiliyor.

