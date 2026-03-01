TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 Bin Sosyal Konut Projesi doğrultusunda kura sürecinde sona yaklaşıldı. 81 ili içine alan projede şu ana kadar 360 bini aşkın konutun hak sahipleri netleşti. Kura sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte ev sahibi olamayan başvuru sahipleri ise yatırdıkları 5 bin TL’lik başvuru bedelinin iade sürecine odaklandı. Bu kapsamda "TOKİ başvuru ücreti ne zaman, nereye yatırılacak?" sorularının cevabı haberimizde...