TOKİ para iadesi nasıl alınır ve ne zaman yatacak?
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürerken, sonuçların açıklanmasıyla birlikte hak sahibi olamayan vatandaşların gözü başvuru ücretlerine çevrildi. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından, 5 bin TL'lik başvuru bedelinin ne zaman ve hangi yöntemle iade edileceği merak konusu olurken, TOKİ'den yapılacak resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte detaylar...
TOKİ BAŞVURU PARASI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?
TOKİ kura çekiminde başvurusu olumsuz sonuçlanan vatandaşlara para iadesi yapılıyor. Başvuru ücreti olarak 5 bin TL belirlenen miktar konut sahibi olmaya hak kazanamayanların hesaplarına yatırılıyor.
Ayrıca, gelir sınırı aşımı, ikamet şartının karşılanmaması veya başvuran kişinin ya da eşinin adına kayıtlı konut bulunması gibi sebeplerle başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlar da ücret iadesi talep edebiliyor.
Kura çekimi tamamlandıktan sonra iade işlemleri başlıyor. TOKİ ile anlaşmalı bankalar, kura sonuçlarının kesinleşmesini takiben 5 iş günü veya 1 hafta içinde iade ödemeleri gerçekleştiriyor.