TOKİ para iadesi nasıl alınır, ne zaman yatacak?
500 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ'ye başvuru yapan milyonlarca vatandaş, kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başvuru ücretlerinin ne zaman iade edileceğine odaklandı. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekimlerinde hak sahibi olamayan adaylar için TOKİ'den yapılan açıklamalar yakından takip edilirken, 5 bin TL'lik başvuru bedelinin hangi tarihte ve nasıl geri alınacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci il il devam ederken, sonuçların açıklanmasının ardından gözler para iadesi takvimine çevrildi. Kura çekiminde ismi çıkmayan vatandaşlar, yatırdıkları 5 bin TL başvuru ücretinin hesaplara ne zaman aktarılacağını araştırıyor. TOKİ tarafından belirlenen iade sürecine ilişkin detaylar, başvurusu olumsuz sonuçlanan binlerce kişi için önem taşıyor. Detaylar haberimizde...
TOKİ BAŞVURU PARASI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?
TOKİ kura çekiminde başvurusu olumsuz sonuçlanan vatandaşlara para iadesi yapılıyor. Başvuru ücreti olarak 5 bin TL belirlenen miktar konut sahibi olmaya hak kazanamayanların hesaplarına yatırılıyor.
Ayrıca, gelir sınırı aşımı, ikamet şartının karşılanmaması veya başvuran kişinin ya da eşinin adına kayıtlı konut bulunması gibi sebeplerle başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlar da ücret iadesi talep edebiliyor.
Kura çekimi tamamlandıktan sonra iade işlemleri başlıyor. TOKİ ile anlaşmalı bankalar, kura sonuçlarının kesinleşmesini takiben 5 iş günü veya 1 hafta içinde iade ödemeleri gerçekleştiriyor.