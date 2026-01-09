TOKİ sosyal konut başvuru iadesi nasıl ve nereden alınır? TOKİ 5 bin TL para iadesi yapılıyor mu?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca 500 bin sosyal konutlara başvuru yapanlar iade ücretini de sorguluyor. Kurada hak sahibi olmayanlar TOKİ başvuru bedeli geri ödemesi nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. TOKİ projelerine yapılan başvurularda kurada konut sahibi olamayan veya başvuru şartlarını taşımadığı için başvurusu geçersiz sayılan vatandaşların yatırdığı ön başvuru ücreti 5 bin TL ile ilgili detaylar duyurulmuştu. Peki TOKİ para iadesi yapılıyor mu? TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru iadesi nasıl ve nereden alınır?
TOKİ para iadesi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Genellikle TOKİ tarafından iade edilen başvuru ücretlerinde herhangi bir kesinti yapılmaz. Vatandaşların yatırdığı 5000 TL tam olarak geri iade edilir. Peki TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru iadesi nasıl ve nereden alınır?
TOKİ BAŞVURU PARASI GERİ İADE EDİLİYOR MU?
Evet, TOKİ projelerine yapılan başvurularda kurada konut sahibi olamayan veya başvuru şartlarını taşımadığı için başvurusu geçersiz sayılan vatandaşların yatırdığı ön başvuru ücretleri (5000 TL, vb.) geri iade edilmektedir. TOKİ'nin sosyal konut projelerinde başvuru ücreti, bir ön kayıt bedeli olarak alınır ve hak sahipliği belirlendikten sonra iade süreci başlar.
TOKİ 5 BİN TL BAŞVURU PARASI NE ZAMAN GERİ ÖDENİR?
İade sürecinin başlangıcı, ilgili projenin kura çekimi tamamlandıktan hemen sonra başlar. Projenin son kura çekimi yapıldıktan sonra, TOKİ ve anlaşmalı bankalar iade listelerini kesinleştirir. Genellikle kura çekiminin tamamlanmasını takip eden 5 iş günü ila 1 hafta içerisinde iade işlemleri başlatılır. İade işlemi, başvuru sırasında paranın yatırıldığı banka kanalı üzerinden gerçekleştirilir. Başvuru sahipleri, kura çekimi bittikten sonra başvuruyu yaptıkları yetkili bankanın (çoğunlukla Ziraat Bankası veya Halkbank) herhangi bir şubesine giderek ya da mobil üzerinde iade talebinde bulunabilir. Eğer başvuru ücreti bir banka hesabından yatırılmışsa, banka parayı doğrudan o hesaba iade edebilir.
İADE ŞARTLARI VE KİMLERE İADE YAPILIR?
Yapılan kura çekilişi sonucunda ismi çıkmayan ve konut sahibi olamayan tüm başvuru sahipleri iade alma hakkına sahiptir. Gelir sınırını aşma, ikamet şartını taşımama, kendisinin veya eşinin üzerine kayıtlı konut bulunması gibi nedenlerle başvurusu geçersiz sayılanlar da başvuru ücretini iade alabilir.