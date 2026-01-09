TOKİ sosyal konut başvuru iadesi nasıl ve nereden alınır? TOKİ 5 bin TL para iadesi yapılıyor mu?

TOKİ 5 BİN TL BAŞVURU PARASI NE ZAMAN GERİ ÖDENİR?

İade sürecinin başlangıcı, ilgili projenin kura çekimi tamamlandıktan hemen sonra başlar. Projenin son kura çekimi yapıldıktan sonra, TOKİ ve anlaşmalı bankalar iade listelerini kesinleştirir. Genellikle kura çekiminin tamamlanmasını takip eden 5 iş günü ila 1 hafta içerisinde iade işlemleri başlatılır. İade işlemi, başvuru sırasında paranın yatırıldığı banka kanalı üzerinden gerçekleştirilir. Başvuru sahipleri, kura çekimi bittikten sonra başvuruyu yaptıkları yetkili bankanın (çoğunlukla Ziraat Bankası veya Halkbank) herhangi bir şubesine giderek ya da mobil üzerinde iade talebinde bulunabilir. Eğer başvuru ücreti bir banka hesabından yatırılmışsa, banka parayı doğrudan o hesaba iade edebilir.