TOKİ Rize kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Rize 2 bin 42 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi'nde bugün Rize için kura çekimi yapıldı. İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde yapılan hak sahipliği belirleme kurası noter huzurunda gerçekleştirildi. Böylece şehirde inşa edilecek 2 bin 42 sosyal konut için hak sahipleri canlı yayında belirlendi. Peki, TOKİ Rize kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 9 Ocak 2026 TOKİ Rize kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı.
Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipliği belirleme kurası il il çekilmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Rize’de kura çekimi gerçekleştirildi. Merkez, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, Kalkandere ve Pazar ilçelerinde toplam 2 bin 42 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ Rize kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. İşte TOKİ Rize kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ RİZE KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
TOKİ Rize kura çekimi, 15 Ocak 2026 Perşembe günü İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde yapıldı.
Saat 14.00’te başlayan çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirildi.
TOKİ RİZE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Rize kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.
TOKİ RİZE KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Rize kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ RİZE KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
RİZE’NİN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Rize’nin Merkez, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, Kalkandere ve Pazar ilçelerinde toplam 2 bin 42 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 850
Merkez Kendirli 40
Merkez Muradiye 50
Ardeşen 250
Çayeli 250
Derepazarı 40
Fındıklı 100
Güneysu 69
Hemşin 24
İkizdere 89
Kalkandere 80
Pazar 200
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.