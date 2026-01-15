Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ RİZE KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: 2 bin 42 sosyal konut TOKİ Rize kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        TOKİ Rize kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Rize 2 bin 42 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi'nde bugün Rize için kura çekimi yapıldı. İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde yapılan hak sahipliği belirleme kurası noter huzurunda gerçekleştirildi. Böylece şehirde inşa edilecek 2 bin 42 sosyal konut için hak sahipleri canlı yayında belirlendi. Peki, TOKİ Rize kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 9 Ocak 2026 TOKİ Rize kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 16:17 Güncelleme: 15.01.2026 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahipliği belirleme kurası il il çekilmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Rize’de kura çekimi gerçekleştirildi. Merkez, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, Kalkandere ve Pazar ilçelerinde toplam 2 bin 42 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ Rize kura sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. İşte TOKİ Rize kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ RİZE KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Rize kura çekimi, 15 Ocak 2026 Perşembe günü İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde yapıldı.

        Saat 14.00’te başlayan çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirildi.

        3

        TOKİ RİZE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Rize kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        TOKİ RİZE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ RİZE KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Rize kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ RİZE KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ RİZE KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        RİZE’NİN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Rize’nin Merkez, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, Kalkandere ve Pazar ilçelerinde toplam 2 bin 42 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 850

        Merkez Kendirli 40

        Merkez Muradiye 50

        Ardeşen 250

        Çayeli 250

        Derepazarı 40

        Fındıklı 100

        Güneysu 69

        Hemşin 24

        İkizdere 89

        Kalkandere 80

        Pazar 200

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Trump: Anlaşmanın önündeki engel Zelenskiy
        Trump: Anlaşmanın önündeki engel Zelenskiy
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Durumu çok ciddi
        Durumu çok ciddi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!
        Üvey annesini öldürüp firar etmişti... Cezaevinde feci son!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        Hatice öğretmen 7. kattan düşmüştü! Sevgilisinin tırnağında DNA'sı çıktı!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu çıkarması!
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        "Hikâye beni içine çekti"
        "Hikâye beni içine çekti"