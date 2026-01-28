“Ev Sahibi Türkiye” projesi doğrultusunda Sakarya’da 6 bin 633 konut hayata geçiriliyor. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar, Sakarya kurasının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Sakarya Merkez (Adapazarı , Arifiye, Serdivan), Akyazı, Ferizli, Karasu, Pamukova gibi birçok ilçede inşa edilecek konutlar sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ Sakarya kurası tarihi belli oldu mu, kabul ve red listesi yayınlandı mı? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...