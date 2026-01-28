Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ Sakarya kurası ne zaman, TOKİ takvimi ile Sakarya kura tarihi belli oldu mu, ilçe kontenjan dağılımı nasıl? TOKİ sonuç sorgulama ekranı

        TOKİ Sakarya kurası ne zaman? TOKİ kura takvimi ile Sakarya kurası tarihi belli oldu mu?

        500 bin konut projesi kapsamında ülke genelinde kura çekimleri devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yayınlanan kura takvimi ile Sakarya kurası tarihi araştırılıyor. TOKİ Sakarya'da toplam 6 bin 633 konut inşa edecek. Peki, TOKİ Sakarya kurası ne zaman yapılacak, ilçe kontenjan dağılımı nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 12:02 Güncelleme: 28.01.2026 - 12:02
        1

        “Ev Sahibi Türkiye” projesi doğrultusunda Sakarya’da 6 bin 633 konut hayata geçiriliyor. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar, Sakarya kurasının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Sakarya Merkez (Adapazarı , Arifiye, Serdivan), Akyazı, Ferizli, Karasu, Pamukova gibi birçok ilçede inşa edilecek konutlar sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ Sakarya kurası tarihi belli oldu mu, kabul ve red listesi yayınlandı mı? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...

        2

        TOKİ SAKARYA’DA 6 BİN 633 KONUT İNŞA EDİYOR

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ Sakarya’da 6 bin 633 konut hayata geçiriyor. Başvurularını yapan vatandaşları kapsayan Sakarya kurası kabul ve red listesi, TOKİ’nin resmi web sitesinde yayımlanacak.

        TOKİ SAKARYA KURASI KABUL VE RED LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

        3

        TOKİ SAKARYA KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yayınlanan güncel TOKİ kura takvimi ile bu hafta yapılacak kura çekilişleri belli oldu.

        TOKİ Sakarya kurası tarihi ise henüz açıklanmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

        4

        TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler açıklanacak. Vatandaşlar sonuçları TOKİ'nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr ya da e-Devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak öğrenebilecek.

        TOKİ SAKARYA KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        5

        TOKİ SAKARYA KONUT İLÇE DAĞILIMI NASIL?

        Toki 500 bin konut projesi kapsamında Sakarya konut ilçe dağılımı şu şekilde:

        Sakarya Merkez’de (Adapazarı, Arifiye, Serdivan) 4 bin,

        Akyazı’da 500,

        Ferizli’de 500,

        Karasu’da 500,

        Pamukova’da 300,

        Kocaali’de 250,

        Hendek’te 223,

        Geyve’de 140,

        Söğütlü’de 120,

        Taraklı’da 100 konut inşa edilecek.

        6

        26-31 OCAK 2026 TOKİ KURA TAKVİMİ

        Yeni haftanın takvimine göre;

        27 Ocak Salı Kilis'te,

        28 Ocak Çarşamba Sinop'ta,

        29 Ocak Perşembe Niğde'de,

        30 Ocak Cuma Aksaray'da, Ordu'da ve Karabük'te,

        31 Ocak Cumartesi günü ise Samsun'da, Nevşehir'de ve Bartın'da kura çekimi yapılacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
