        TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: 13 bin 790 konut TOKİ Şanlıurfa kura sonucu isim listesi nasıl, nereden öğrenilir?

        TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden sorgulanır?

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda TOKİ Şanlıurfa kura çekimi 19 Ocak Pazartesi günü noter huzurunda gerçekleştirildi. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Konferans Ve Sergi Salonu'nda yapılan hak sahipliği belirleme kurası ile toplam 13 bin 790 konut için asil ve yedek listeler belirlendi. Peki, TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 19 Ocak 2026 TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı...

        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 20:49 Güncelleme: 19.01.2026 - 20:49
        1

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konutun hak sahipleri il il belirleniyor. Açıklanan takvim doğrultusunda, 19 Ocak Pazartesi günü Şanlıurfa’da kura çekimi yapıldı. Şehirde inşa edilecek toplam 13 bin 790 konutun sahiplerini bulduğu kura noter huzurunda gerçekleştirildi ve TOKİ'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Asil ve yedek listelerin tespit edilmesinin ardından TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları sorgulama ekranı araştırılmaya başlandı. Peki, 2026 TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar…

        2

        TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Şanlıurfa kura çekimi, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü yapıldı.

        Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Konferans Ve Sergi Salonu’nda yapılacan çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirildi.

        3

        TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Şanlıurfa kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ ŞANLIURFA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        ŞANLIURFA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Şanlıurfa’nın Merkez (Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü), Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Hilvan, Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde toplam 13 bin 790 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü) 9000

        Akçakale 350

        Birecik 180

        Bozova 700 (Başvuru sayısının az olması nedeniyle hak sahipliği kurası çekilmeyecek)

        Ceylanpınar 200

        Halfeti 400

        Harran 700

        Hilvan 110

        Siverek 750

        Suruç 800

        Viranşehir 600

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
