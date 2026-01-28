TOKİ Sinop kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Sinop 947 konut kura çekimi canlı yayın nereden izlenir?
TOKİ 500 bin sosyal konut kura takvimine göre sıra Sinop'a geldi. Sinop'ta inşa edilecek toplam 947 konut için hak sahibi belirleme kurası 28 Ocak Çarşamba bugün yapılacak. Çekilişin tamamlanmasının ardından TOKİ Sinop kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, TOKİ Sinop 947 konut kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? İşte 28 Ocak 2026 TOKİ Sinop kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama linkleri...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Sinop projeleri için kura çekilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura, TOKİ Sinop kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek. Çekiliş sonrası TOKİ Sinop 947 konut kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, Sinop TOKİ kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? İşte, canlı yayın linki ve TOKİ Sinop kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ SİNOP KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Sinop kura çekimi, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
Saat 11.00'de başlayacak çekiliş, Sinop Kültür Merkezi’nde yapılacak.
TOKİ SİNOP KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Sinop kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ SİNOP KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Sinop kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ SİNOP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
SİNOP’UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Sinop’un Merkez, Boyabat, Durağan, Erfelek ve Gerze ilçelerinde toplam 947 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 600
Boyabat 100
Durağan 100
Erfelek 47
Gerze 100
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.