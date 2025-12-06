Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen TOKİ sosyal konut projesinde, başvurular sürüyor. TOKİ sosyal konut projesi ile dar gelirli vatandaşlar, 81 ilde uygun ödeme şartları ile ev sahibi olacak. Başvuru şartlarını taşıyanlar, başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Peki, "TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kura tarihi belli oldu mu?" İşte TOKİ kura çekiminin yapılacağı tarih...