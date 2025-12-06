Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ son başvuru tarihi 2025 | TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kura tarihi belli oldu mu?

        TOKİ son başvuru tarihi: TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvuruları 10 Kasım itibarıyla başladı. 'Yüzyılın Konut Projesi' olarak adlandırılan konut projesine henüz başvuru yapmayan vatandaşlar, son başvuru tarihini, başvurularını tamamlayanlar ise, TOKİ kura çekim tarihini gündemine aldı. TOKİ başvurularının tamamlanmasının ardından hak sahipleri, canlı yayında noter huzurunda gerçekleşecek kura çekiminin ardından isim listesi ile belirlenecek. Peki, "TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 TOKİ son başvuru tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2025 - 18:30 Güncelleme: 06.12.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen TOKİ sosyal konut projesinde, başvurular sürüyor. TOKİ sosyal konut projesi ile dar gelirli vatandaşlar, 81 ilde uygun ödeme şartları ile ev sahibi olacak. Başvuru şartlarını taşıyanlar, başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Peki, "TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kura tarihi belli oldu mu?" İşte TOKİ kura çekiminin yapılacağı tarih...

        2

        TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. İsim listesi ile hak sahibi belirleme kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        3

        TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 500 bin sosyal konut başvuruları, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet sistemi üzerinden başladı. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek.

        4

        TOKİ BAŞVURU BEDELİ İADE EDİLECEK Mİ?

        Kura sonucuna göre ismi çıkmayan vatandaşlara ödedikleri 5 bin TL'lik başvuru ücreti iade edilecek.

        5

        TOKİ KONUT TESLİMİ NE ZAMAN?

        TOKİ konutları Mart 2027 yılı itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Kraliyet tacına muhallebili saldırı
        Kraliyet tacına muhallebili saldırı
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye