TOKİ son başvuru tarihi: TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvuruları 10 Kasım itibarıyla başladı. 'Yüzyılın Konut Projesi' olarak adlandırılan konut projesine henüz başvuru yapmayan vatandaşlar, son başvuru tarihini, başvurularını tamamlayanlar ise, TOKİ kura çekim tarihini gündemine aldı. TOKİ başvurularının tamamlanmasının ardından hak sahipleri, canlı yayında noter huzurunda gerçekleşecek kura çekiminin ardından isim listesi ile belirlenecek. Peki, "TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 TOKİ son başvuru tarihi...
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen TOKİ sosyal konut projesinde, başvurular sürüyor. TOKİ sosyal konut projesi ile dar gelirli vatandaşlar, 81 ilde uygun ödeme şartları ile ev sahibi olacak. Başvuru şartlarını taşıyanlar, başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Peki, "TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, kura tarihi belli oldu mu?" İşte TOKİ kura çekiminin yapılacağı tarih...
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. İsim listesi ile hak sahibi belirleme kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 500 bin sosyal konut başvuruları, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet sistemi üzerinden başladı. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek.