TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvurusu nasıl yapılır, ödeme planı ve şartları belli mi?

HAK SAHİPLERİ NASIL BELİRLENECEK?

TOKİ'nin konut satışında olduğu gibi, başvuru yapanlar arasında hak sahipliği süreci kurayla belirlenecek. Kurada kiracı olmaya hak kazanan vatandaşlar sözleşme imzalayacak.

Türkiye tarihinin "en büyük sosyal konut seferberliği" özelliğini taşıyacak projede şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere ve engellilere kontenjan ayrılacak.

BAKAN KURUM AÇIKLAMIŞTI

Sosyal konut projeleri ve 11 ilde yapılan deprem konutları ile arzın desteklendiğini anlatan Bakan Kurum, katıldığı televizyon programında şu ifadeleri kullandı:

“TOKİ eliyle 280 bin konutun inşası devam ediyor. 50 bin sosyal konut neredeyse tamamlandı. 100 bin sosyal konut bitme aşamasına geldi. 250 bin sosyal konut kampanyası kapsamında 247 binin inşası başladı. Konut arzıyla birlikte deprem bölgesinde de görüyoruz ki kira fiyatları düşüyor. Yeni sosyal konutumuzu da ilave ettiğimizde emin olun Türkiye’de konut sorunu kalmayacak. Kira fiyatları da düşecek.”

TOKİ sosyal konut başvurusunun yıl sonu itibariyle alınacağı öngörülüyor.