TOKİ sosyal konut projesi başlıyor! 81 ilde TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

TOKİ 81 ilde hayata geçirilecek olan sosyal konut başvuruları başlatacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız" dedi. İşte TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde son durum