TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek? TOKİ teslim tarihi açıklandı mı?
Dar ve orta gelirli vatandaşları konut sahibi yapmayı amaçlayan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 81 ilde yürüttüğü 500 bin sosyal konut projesinde yeni bir aşamaya geçti. İl il gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından hak sahipleri belirlenirken, şimdi gözler anahtar teslim takvimine çevrildi. 2026 planlaması kapsamında şantiyelerdeki ilerleme ve etap etap teslim süreci merak konusu olurken, konutların ne zaman tamamlanacağı kamuoyunda en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte TOKİ konut teslim tarihi bilgileri...
“Yüzyılın Projesi” olarak duyurulan 500 bin sosyal konut hamlesinde süreç teslim aşamasına doğru ilerliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan kura sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte binlerce hak sahibi, evlerine hangi tarihte kavuşacağını sorguluyor. 2026 yılı programı ve sahadaki inşaat çalışmaları doğrultusunda şekillenen teslim takvimi, projeye başvuran vatandaşların gündeminde ilk sırada yer alıyor. İşte detaylar...
İLK TESLİMAT TARİHİ AÇIKLANDI
Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde bu yıl, diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması planlanıyor.
TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?
TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.
Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.
ÜCRET İADESİ YAPILACAK MI?
Kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlara, 5 bin TL olarak alınan başvuru bedeli geri ödenecek. İadeler, kura sonuçlarının kesinleşmesini takip eden 5 iş günü ila 1 hafta içinde, TOKİ ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılacak. Hak sahibi olanlar ise sözleşme imzalandıktan sonraki ay itibarıyla taksit ödemelerine başlayacak.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.