TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Yalova projeleri için kura çekimi tamamlanıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurası ilçe ilçe ve kategori kategori çekiliyor. Kura sonucunda şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile diğer alıcılara tahsis edilecek konut tipleri de netleşti. Peki, TOKİ Yalova kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2026 TOKİ Yalova kura sonuçları asil ve yedek isim listesi ile ilgili detaylar