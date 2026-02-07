TOKİ Yalova kura sonuçları 2026: 1.805 konut TOKİ Yalova kura çekimi sonuçları ve isim listesi nereden öğrenilir?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda Yüzyılın Konut Projesi'nde 7 Şubat cumartesi günü kura çekimi yapılan illerden biri Yalova oldu. Noter huzurunda gerçekleşen TOKİ Yalova kura çekilişi canlı olarak takip ediliyor. Yalova merkez, Altınova, Tavşanlı, Armutlu, Çiftlikköy ve Termal'de TOKİ sosyal konutları inşa edilecek. İşte 2026 TOKİ Yalova kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Yalova projeleri için kura çekimi tamamlanıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurası ilçe ilçe ve kategori kategori çekiliyor. Kura sonucunda şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile diğer alıcılara tahsis edilecek konut tipleri de netleşti. Peki, TOKİ Yalova kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2026 TOKİ Yalova kura sonuçları asil ve yedek isim listesi ile ilgili detaylar
TOKİ YALOVA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Yalova TOKİ kura çekilişi bugün saat 11.00'de Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak. Kura çekilişi YouTube üzerinden canlı olarak takip edilecek.
TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura sonuçları asil ve yedek isim listesi, e-Devlet sistemine yüklendi. Adaylar, e-Devlet'e T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.