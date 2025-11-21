Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ’nin 27 ilde 188 arsa satışı: TOKİ 188 arsa satışı ne zaman, nerede yapılacak, ödeme planı nasıl, arsalar hangi illerde?

        TOKİ 27 ilde 188 arsayı satışa sunuyor! TOKİ 188 arsa satışı ne zaman, nerede olacak?

        TOKİ, 27 ilde toplam 188 adet arsayı satışa çıkarıyor. Arsalar açık artırma yöntemiyle peşin ya da vadeli olarak satılacak. Açık artırmalar Ankara ve İstanbul'da fiziki olarak yapılacak; aynı zamanda çevrim içi olarak da teklif verilebilecek. Peki TOKİ 188 arsa satışı ne zaman? İşte TOKİ 27 ilde 188 arsa satışı hakkında detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2025 - 10:11 Güncelleme: 21.11.2025 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ, 27 farklı ildeki 188 arsayı açık artırmayla satışa sunuyor. Ankara ve İstanbul’da gerçekleşecek ihalede alıcılar, isteğe göre arsaları peşin veya vadeli olarak satın alabilecek. Ödemeyi peşin yapmak isteyenlere yüzde 15 indirim imkanı tanınıyor. Peki TOKİ 188 arsa satışı nerede, ne zaman yapılacak? İşte TOKİ arsa satışına dair tüm ayrıntılar

        2

        TOKİ 27 İLDE 188 ARSA SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE?

        TOKİ, 27 ilde 188 arsayı satışa çıkarıyor. Açık artırma yöntemiyle gerçekleşecek ihale 26 Kasım 2025 tarihinde saat 10.30'da, Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleşecek.

        3

        188 ARSA HANGİ İLLERDE?

        Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Giresun, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van'da bulunan 188 arsa satışa sunulacak.

        Ayrıca İzmir ve Malatya'da 2 arsa açık artırma yöntemi ile kiralanacak.

        4

        ÖDEME PLANI NASIL?

        Açık artırmada arsalar, alıcının talebine göre peşin ya da vadeli satılacak.

        Alıcılar, konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, özel eğitim, sanayi depolama, kentsel çalışma, plansız arsa, lojistik ve sosyal tesis alanları niteliğindeki arsalara, peşin ya da yüzde 25 peşinat 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat 36 ay vadeyle sahip olabilecek.

        Tüm tutarı peşin ödemek isteyenlere ise yüzde 15 indirim imkanı tanınacak.

        5

        KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

        Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL

        Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL

        Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL

        Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL

        Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL

        Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 10.000.000-TL

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Maduro'dan Karayip kıyılarına füze talimatı
        Maduro'dan Karayip kıyılarına füze talimatı
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        Yağış yok, lodos var
        Yağış yok, lodos var
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!