TOKİ 27 ilde 188 arsayı satışa sunuyor! TOKİ 188 arsa satışı ne zaman, nerede olacak?
TOKİ, 27 farklı ildeki 188 arsayı açık artırmayla satışa sunuyor. Ankara ve İstanbul’da gerçekleşecek ihalede alıcılar, isteğe göre arsaları peşin veya vadeli olarak satın alabilecek. Ödemeyi peşin yapmak isteyenlere yüzde 15 indirim imkanı tanınıyor. Peki TOKİ 188 arsa satışı nerede, ne zaman yapılacak? İşte TOKİ arsa satışına dair tüm ayrıntılar
TOKİ 27 İLDE 188 ARSA SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE?
TOKİ, 27 ilde 188 arsayı satışa çıkarıyor. Açık artırma yöntemiyle gerçekleşecek ihale 26 Kasım 2025 tarihinde saat 10.30'da, Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleşecek.
188 ARSA HANGİ İLLERDE?
Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Giresun, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van'da bulunan 188 arsa satışa sunulacak.
Ayrıca İzmir ve Malatya'da 2 arsa açık artırma yöntemi ile kiralanacak.
ÖDEME PLANI NASIL?
Açık artırmada arsalar, alıcının talebine göre peşin ya da vadeli satılacak.
Alıcılar, konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, özel eğitim, sanayi depolama, kentsel çalışma, plansız arsa, lojistik ve sosyal tesis alanları niteliğindeki arsalara, peşin ya da yüzde 25 peşinat 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat 36 ay vadeyle sahip olabilecek.
Tüm tutarı peşin ödemek isteyenlere ise yüzde 15 indirim imkanı tanınacak.
KATILIM TEMİNATI NE KADAR?
Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL
Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL
Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL
Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL
Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL
Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 10.000.000-TL