TOKKDER'de yönetim değişikliği

Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER), yeni yönetim kurulu başkanını seçti.

TOKKDER Başkanı Kağan Yaşa’nın TEB Arval Araç Filo Kiralama Genel Müdürlüğünden, TEB'de KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanması nedeniyle gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, derneğin yeni başkanı olarak Özarslan Tangün seçildi.

Tangün, TOKKDER’in Mart 2026’da gerçekleştirilecek 23. Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görevi devraldı. Bu kapsamda Otokoç Otomotiv Lideri İnan Ekici ve Garanti BBVA Filo Genel Müdürü Burak Ali Göçer, Özarslan Tangün’e Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde eşlik edecek.

TOKKDER’in, üyelerinden aldığı güçle daha geniş kitlelere hitap etmek için çalışmalarına hız verdiğini söyleyen TOKKDER Başkanı Özarslan Tangün, Türkiye’nin her bölgesinde TOKKDER’in temsil gücünü artırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

TOKKDER’i sektör adına daha yönlendirici bir pozisyona taşımayı amaçladıklarını ifade eden Özarslan Tangün, "TOKKDER’in tanıtım faaliyetlerine daha fazla kaynak ayıracak, ülkemizde araç kiralama bilincinin toplumun her kesiminde oluşması için birçok yeni faaliyete imza atacağız" dedi.