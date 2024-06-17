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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Tolga Karaçelik’e Tribeca Film Festivali’nde 'Seyirci Ödülü'

        Tolga Karaçelik’e Tribeca Film Festivali’nde 'Seyirci Ödülü'

        Yönetmen Tolga Karaçelik'in yazıp yönettiği dördüncü ve İngilizce çekilen ilk filmi "The Shallow Tale of a Writer Who Decided To Write About A Serial Killer" festivalde Tribeca Film Festivali'nde 'En İyi Seyirci' Ödülü'nü kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 00:25 Güncelleme: 17.06.2024 - 00:25
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        Tolga Karaçelik'e 'Seyirci Ödülü'
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        Tolga Karaçelik’in yazıp yönettiği dördüncü, İngilizce çektiği ilk film olan “The Shallow Tale of a Writer Who Decided To Write About A Serial Killer” (“Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Bir Yazarın Sığ Hikâyesi”) seyirciyle ilk kez, çekimlerinin de gerçekleştiği New York’ta buluştu. 5 – 16 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 2024 Tribeca Film Festivali’nin Spotlight bölümüne seçilen film, 8 Haziran Cumartesi günü SVA Theatre’da dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Film festivalde En İyi Seyirci Ödülü’nü kazanarak büyük bir başarı elde etti.

        Çok sevilen yönetmen, yapımcı ve yıldız oyuncuların beklenen prömiyerlerini sinemaseverlerle buluşturan Spotlight bölümü kapsamında gösterilen filmin biletleri, festival tarihinde görülmemiş bir ilgiyle karşılandı ve satışa çıkar çıkmaz tükendi. Karaçelik’in yanı sıra filmin başrol oyuncuları ABD’li yıldızlar Steve Buscemi, Britt Lower ve John Magaro’nun da katıldığı gösterimde “The Shallow Tale of a Writer Who Decided To Write About A Serial Killer”, sinemaseverler tarafından büyük övgüyle karşılandı.

        Tolga Karaçelik, Sundance Film Festivali 2018’de “Kelebekler” filmiyle Dünya Sineması Büyük Ödülü’nü kazanarak bu alanda bir ilke imza atmıştı.

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        #Tribeca Film Festivali
        #Tolga Karaçelik
        #film
        #sinema
        #ödül
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