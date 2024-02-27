İLK ROMANI KURT SEYT

Bezmen televizyon sunuculuğu, dergi yazarlığı ve halkla ilişkiler faaliyetleri yürüttü ve geleneksel Türk sanatları ile ilgilendi. Kendi atölyesinde yetişkin ve çocuklara resim dersi verdi.

1991 yılında roman yazmaya başladı. Anne tarafından dedesi olan Kurt Seyt'in hikâyesini araştırarak roman hâline getirdi. Bunun dışında, popüler edebiyat dalında rağbet gören pek çok kitap yazdı.