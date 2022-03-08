'Çok uyardık, yalvardık ama dinlemedi!'

Tolga Sezgin kimdir? Tolga Sezgin Burcu Esmersoy ile sevgili mi? İşte hayatı ve hakında merak edilenler...

Ünlüler dünyasının yakından tanıdığı Tolga Zengin bu akşam akşam sosyal medya hesabından şarkıcı Gülşen'in konserine gittiğini paylaşmıştı. Gülşen'in konserinden paylaşılan bazı görüntülerin üzerine Tolga Sezgin kimdir ismi araştırılmaya başladı. Gülşen'in kucak dansı nedeniyle sosyal medyada gündem olan Tolga Sezgin hakkında merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz...

TOLGA SEZGİN KİMDİR?

Ünlü hazır giyim markası Beymen'de Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak çalışan Tolga Sezgin magazin dünyasının tanıdık isimleri arasında yer alır. Bugün 45 yaşında olan Tolga Sezgin ve Burcu Esmersoy'un sevgili olup olmadıkları merak ediliyordu ancak ikilinin sadece arkadaş olduğu biliniyor.