Tolga Yüce: Olay savcılıkta!

"Olay savcılıkta!" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Oyuncu Tolga Yüce, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Önceki Gün Türkbükü'nde görüntülenen Yüce, başından geçen talihsiz bir olayı anlattı.

"OLAY SAVCILIKTA!"

"Önceki gün akşam saatlerinde aracımı Türkbükü'ndeki bir otoparka bıraktım. Gece 00.30 civarı aracını almaya gittiğimde büyük bir şokla karşılaştım" diyen Tolga Yüce, konuyla ilgili şunları söyledi:

Otoparkta aracımı alan şahıs aracımı almış, gitmişti. Biz de jandarmaya haber verdik. Jandarma ekipleri geldi. Aracımı götüren şahıs yaklaşık bir saat sonra aracını getirdi. Kendi aracı gibi kullanmış, içinde sigara içmiş... Olay savcılıkta. Bodrum'un göbeğinde nasıl böyle bir olay olur anlamış değilim. Kimseye güvenemeyecek miyiz? Bir daha hiçbir otoparka aracımı ve anahtarını bırakmayacağım. Şahıslardan şikayetçi olacağım.