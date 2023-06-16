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Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çifti, çocuklarıyla birlikte Bodrum'da

Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çifti, çocukları Efehan ve Alina ile birlikte tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Sayışman, kendilerine eşlik eden babası Haluk Sayışman ve çocuklarıyla birlikte konakladıkları otelin plajında oyun oynarken görüntülendi

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  • Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çifti, çocukları Efehan ve Alina ile birlikte Bodrum'da - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi, çocukları Efehan ve Alina ile birlikte tatil yapmak için soluğu Bodrum'da aldı.

    Tolgahan Sayışman ailesine ünlü oyuncunun babası Haluk Sayışman'ın da eşlik ettiği görüldü. 
  • Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çifti, çocukları Efehan ve Alina ile birlikte Bodrum'da - Magazin haberleri

    Tolgahan Sayışman, ailesiyle birlikte konakladıkları bir otelin plajında objektiflere yansıdı. Gün boyu denize girmeyen Sayışman ile Abazi, çocukları Efehan ve Alina ile ilgilendi.
  • Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çifti, çocukları Efehan ve Alina ile birlikte Bodrum'da - Magazin haberleri

    Eşi Almeda Abazi ile bir ara voleybol oynayan Tolgahan Sayışman, keyifli halleriyle dikkat çekti. 
  • Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çifti, çocukları Efehan ve Alina ile birlikte Bodrum'da - Magazin haberleri

    Tolgahan Sayışman daha sonra babası Haluk Sayışman ile birlikte çocukları Efehan ve Alina'yı plajda oynattı.
  • Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çifti, çocukları Efehan ve Alina ile birlikte Bodrum'da - Magazin haberleri

    Ayrıca tatilin ilk günlerinde rahatsızlandığı öğrenilen Tolgahan Sayışman'ın serum alarak çocuklarına eşlik ettiği öğrenildi.
  • Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çifti, çocukları Efehan ve Alina ile birlikte Bodrum'da - Magazin haberleri

    2017'DE EVLENDİLER

    Mutlu bir evlilik sürdüren Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, 2017'de Los Angeles'ta dünyaevine girmişti. 
  • Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çifti, çocukları Efehan ve Alina ile birlikte Bodrum'da - Magazin haberleri

    Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, ilk çocukları Efehan'ı 2019'da, kızları Alina'ya ise 2021'de kavuşmuştu.

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