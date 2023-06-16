Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi, çocukları Efehan ve Alina ile birlikte tatil yapmak için soluğu Bodrum'da aldı.

Tolgahan Sayışman ailesine ünlü oyuncunun babası Haluk Sayışman'ın da eşlik ettiği görüldü.