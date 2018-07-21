2 | 6

Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi, Fransa-Nice’deki dünyaca ünlü ‘La Chèvre d’Or’ adlı otelde kalıyor. Posta'da yer alan habere göre; Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti otele bir haftalığına 49 bin TL ödedi. Bu arada geçen hafta Fransa’daki Beyonce konserini VIP bölümde izleyen çift bunun için de 30 bin TL harcadı.