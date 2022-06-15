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Almeda Abazi'den havlulu önlem!

Eşi Tolgahan Sayışman ve çocuklarıyla soluğu Bodrum'da alan Almeda Abazi, önceki gün konakladıkları otelin plajında objektiflere yansıdı. 10 ay önce kızı Alina’yı kucağına alan Abazi, denizden çıkarken mayosuyla görüntü vermemek için havlusuyla önlem aldı

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  • Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den havlulu önlem! - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Tolgahan Sayışman (40), eşi Almeda Abazi (30) ve çocukları Efehan ile Alina'yla birlikte tatil sezonunu açtı. Ünlü oyuncu ve ailesi, önceki gün Bodrum'daki bir otelin plajında objektiflere yansıdı.
  • Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den havlulu önlem! - Magazin haberleri

    Abazi, kendisini serin sulara bırakarak, denizin tadını çıkardı.
  • Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den havlulu önlem! - Magazin haberleri

    Bol bol yüzen Almeda Abazi, ardından kumda ağabeyi Efehan ile oynayan Alina'nın yanına gelmek istemesiyle kızını kucağına alarak onunla ilgilendi.
  • Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den havlulu önlem! - Magazin haberleri

    Kısa bir su sefasının ardından Alina’yı babasına teslim eden Abazi, bu kez Efehan ile ilgilendi. Efehan ile denizde yüzen Almeda Abazi’nin fotoğraflarını eşi Tolgahan Sayışman cep telefonu ile çekti.
  • Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den havlulu önlem! - Magazin haberleri

    Denize girmeyi tercih etmeyen ünlü oyuncu, eşini ve çocuklarını iskeleden izlemekle yetindi.
  • Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den havlulu önlem! - Magazin haberleri

    HAVLULU ÖNLEM

    Geçtiğimiz yıl kızları Alina’yı kucağına alan Almeda Abazi, denizden çıkarken mayosuyla görüntü vermemek için havlusuyla önlem aldı.
  • Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den havlulu önlem! - Magazin haberleri

    Eşine ve çocukları Efehan’a havlu getiren Sayışman ise denizden çıktığı için mutsuz olan oğlunu neşelendirmek için kızının şapkasını taktı.
  • Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den havlulu önlem! - Magazin haberleri

    "BAYAĞI ÇİRKİNLEŞTİM"

    Öte yandan üç yıl önce oğlu Efehan'ı dünyaya getiren Abazi, daha önce ikinci hamileliğinin ilkine göre çok daha zor geçtiğini ifade etmişti.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Almeda Abazi, "Efe ile hamileliğim çok kolay geçti. Alina ile öyle kolay olmadı. Pandemi vardı, evden bile çıkamadım. Zaten Efe çok küçüktü. Çok fazla kusma hissiyatı yaşadım. Sürekli yatıyordum. Alina ile göz altlarım mosmor, yüzüm bir yamuk yumuk oldu, değiştim. Çirkinleştim bayağı." demişti.
  • Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den havlulu önlem! - Magazin haberleri

    "TOLGAHAN, 'YAZIK SANA' DEDİ"

    Abazi, eşinin üçüncü bebeği istediğini fakat doğuma girdikten sonra bu kararından vazgeçtiğini de sözlerine eklemişti.

    Abazi, "Tolga üçüncü çocuğu düşünüyordu ta ki Alina'nın doğumuna girene kadar... Doğumdan çıkar çıkmaz, 'Sana çok yazık. Kıyamam, bitti... Bir daha zorlamayacağım' dedi. Böylelikle üçüncü çocuk hikayesini kapatmış olduk." şeklinde konuşmuştu.
  • Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den havlulu önlem! - Magazin haberleri

    "BU SORUYU ALMEDA'YA SORMAYIN!"

    Muhabirlerin, "Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna esprili bir yanıt veren Sayışman ise, "Bu soruyu Almeda'ya sormayın. Hele ki bu aralar..." diyerek, gülümsemişti.
  • Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'den havlulu önlem! - Magazin haberleri

    İKİ ÇOCUKLARI VAR

    2017'de Los Angeles'ta evlenen Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 2019 yılında oğulları Efehan'ı kucaklarına almıştı. Çift, geçtiğimiz yıl 8 Haziran'da kızları Alina'nın dünyaya gelmesi ile birlikte ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

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