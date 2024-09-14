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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Tolgay Arslan'dan Trabzonspor - Beşiktaş maçı yorumu! - Trabzonspor Haberleri

        Tolgay Arslan'dan Trabzonspor - Beşiktaş maçı yorumu!

        Tolgay Arslan, Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçı öncesi HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk TV
        Giriş: 14.09.2024 - 12:53 Güncelleme: 14.09.2024 - 12:56
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        "Bence Trabzonspor 2-1 kazanacak"
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        Bir dönem ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Tolgay Arslan, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçı öncesi HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        Şenol Hoca ile çalışma fırsatı bulduğu için çok şanslı olduğunu dile getiren Tolgay Arslan, "Beşiktaş sezona çok iyi girdi ama tabii ki maçın Trabzon'da olması Beşiktaş için büyük bir dezavantaj, ayrıca Şenol Hoca'nın ilk maçı. Bence Trabzonspor 2-1 kazanacak." dedi.

        Heyecanlı ve tempolu bir maç beklediğini söyleyen Arslan, "Şenol Hoca'nın takımları çok tempolu ve baskılı oynar. Ozan'dan iyi bir performans bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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