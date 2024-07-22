Tolgay Arslan'ın yeni durağı Japonya!

Tolgay Arslan, Japonya Ligi takımlarından Sanfrecce Hiroshima'ya transfer oldu.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan tecrübeli orta saha, "Böylesine büyük bir kulüpten gelen teklif beni çok heyecanlandırıyor ve takıma katılıp taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Japon ekibi, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu için bonservis bedeli ödemeyecek.

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını giyen Tolgay Arslan, geçtiğimiz sezon Melbourne City'ye Transfer olmuştu. Deneyimli orta saha kariyerinde çıktığı 495 maçta 76 gol 41 asistlik performans sergiledi