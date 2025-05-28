Ünlü aksiyon yıldızı Tom Cruise, yeni filminin gördüğü ilgiden memnun. 62 yaşındaki ABD'li oyuncu, 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma' filminin gişe başarısıyla ilgili sosyal medyada bir paylaşım yaptı.

Cruise'un başrolde yer aldığı film, cuma ve hafta sonu ile birlikte ABD'de pazartesi kutlanan Anma Günü tatilini de içine alacak şekilde, dört günde dünya çapında 206 milyon dolarlık açılış hasılatı elde etti.

ABD çapında üç günlük hafta sonu boyunca serinin en iyi hasılatını yaparak 63 milyon dolar kazanan film, pazartesi günü tatili de eklenince dört gün boyunca 77 milyon dolar elde etti.

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Tom Cruise, izleyicilerle 23 Mayıs cuma günü buluşan ve büyük başarı elde eden filmiyle ilgili sosyal medya mesajına, "Bu hafta sonu tarih kitaplarına geçecek bir hafta sonuydu!" diye yazdı. Ünlü oyuncu, ayrıca; "Her film yapımcısına, her sanatçıya, her ekip üyesine ve stüdyolarda çalışan her bir kişiye tebrikler ve teşekkürler" ifadesini kullandı.

“Paramount Pictures ve Skydance'te çalışan herkese, uzun yıllardır süren ortaklığınız ve sarsılmaz desteğiniz için teşekkür ederim” diye devam eden Tom Cruise, notunu; “Ve en önemlisi, hepimizin hizmet ettiği ve eğlendirmeyi sevdiği her yerdeki izleyicilere teşekkürler. Saygılarımla, Tom” şeklinde sonlandırdı.