Tom Cruise, geçmişine bir bakış yöneltti

Hollywood'un ünlü oyuncusu ABD'li Tom Cruise, ismini değiştirdiği iddiaları doğrulandı. 3 Temmuz 1962 doğumlu gerçek adıyla Thomas Cruise Mapother IV, isminin değiştirilmesini doğrulamasının ardından yaptığı açıklamalarda, çocukluk yıllarının disleksi hastalığıyla geçtiğini bu nedenle çok zorluk çektiğini ve zor bir hayat hikayesi olduğunu dile getirmişti.

63 yaşındaki Tom Cruise; "18 yaşındayken oyunculuk kariyerine başlamak üzere New York'a taşınana kadar üç kız kardeşiyle birlikte yoksulluk içinde büyüdüğünü, kariyerinin onu dünyanın zengin yıldızlarından biri yaptığını" açıkladı.

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Tom Cruise, Thomas Cruise Mapother III'ün 1984'te kanserden dolayı hayatını kaybetmesinin ardından babasını, 4 çocuğunu sık sık korkutan ve döven bir 'zorba', 'korkak' ve 'kaos tüccarı' olarak tanımladı. Cruise, 2006'da verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı; Bir şeyler ters giderse seni tekmeleyen türden bir insandı. Bu, hayatımdaki en büyük derslerden biri oldu; beni uyutur, güvende hissettirirdi ve sonra, pat! Benim içimde babamlayken hep bir kaygı vardı ve ona güvenmemem gerektiğini biliyordum."