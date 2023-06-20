Tom Cruise: Topluluk duygusunu seviyorum

"BANA HAYALLER KURMAM İÇİN İLHAM VEREN ŞEY"



Tom Cruise, yaptığı açıklamada, "Beyazperde için filmler yapıyorum çünkü insanların sinemalarda yaşadığı o topluluk duygusunu seviyorum. Farklı kültürlerden insanlar, sinemada bir filmi birlikte yaşayarak izliyorlar. Bu, benim birlikte büyüdüğüm ve bana hayaller kurmam için ilham veren şey..." dedi.