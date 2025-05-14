Tom Cruise üç yıl sonra yeniden Cannes Film Festivali'nde Tom Cruise, üç yıl önce 'Top Gun: Maverick'in gösterişli galası için gittiği Cannes Film Festivali'ne, bu defa 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma' için katıldı

Habertürk Giriş: 14.05.2025 - 14:59 Güncelleme: 14.05.2025 - 14:59 facebook

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