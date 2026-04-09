Tom Hardy ailesiyle tatilde

Tom Hardy ve eşi Charlotte Riley, Barbados'ta tatil yaparken görüntülendi. Yanında oğullarının da olduğu görülen çift, plajda güneşlenirken ve denize girerken objektiflere takıldı.

Tom Hardy'nin, biri eski ilişkisinden olmak üzere üç çocuğu bulunuyor. Eski sevgilisi Rachael Speed ile ilişkisinden 2008 doğumlu Louis Thomas adında oğlu olan Hardy'nin, oyuncu Charlotte Riley ile evlendikten sonra, 2015'te ikinci çocuğu ve 2019'da üçüncü çocuğu dünyaya geldi.

Louis Thomas'ın kamuoyunda bilinen bir kimliği olsa da, Tom Hardy ve Charlotte Riley, çocuklarını kamuoyunun gözünden uzak tutmaya özen gösterdiler.

'Venom’ ve ‘Mad Max’ gibi büyük yapımlarla tanınan Hardy, geçen yıl, vücudunun film setlerindeki zorlu fiziksel performanslardan dolayı ciddi sağlık sorunları yaşadığını açıklamıştı. Diz, sırt ve ayak sorunlarıyla mücadele eden Hardy, iyileşme ümidini kaybettiğini belirtmişti.

Zorlu yapımlardaki fiziksel performansların, vücudunda derin izler bıraktığını ifade eden oyuncu, “İki diz ameliyatı geçirdim, disklerim sırtımda fıtıklaştı, ayrıca siyatik var. Bende ayrıca plantar fasit var. (Ayak tabanını özellikle ayak topuğunu etkileyen oldukça yaygın ağrılı bir hastalık) Bu nereden çıktı? Ve neden? Neden? Ve kalçamdaki tendonumu da çektim. Sanki her şey paramparça oldu ve düzelmeyecek” demişti.