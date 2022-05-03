Tomb Raider 300 milyon dolara İsveçli oldu

HABERTURK.COM

Japon oyun yapımcısı Square Enix, sahibi olduğu 3 oyun stüdyosu Crystal Dynamics, Eidos ve Square Enix Montréal'i İsveçli Embracer Group'a sattığını açıkladı.

300 milyon satın alma ayrıca Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain ve 50 adet oyun serisinin tüm haklarının Embracer'a devredilmesini kapsıyor. Emracer Group CEO'su Lars Wingefors dünya çapında yaratıcı yeteneklerin yer aldığı bu stüdyoları bünyelerine katmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

BLOCKCHAIN'E YATIRIM YAPACAK

Square Enix ise elde ettikleri gelirle blockchain gibi yeni teknolojilere yatırım yapmayı planladıklarını bildirdi.

Satış haberinin ardından Square Enix hisselerinde önemli bir hareket yaşanmadı. Hisseler yüzde 0.4 yükseldi. Tokyo Borsası'nda işlem göre Square Enix hisseleri 2022 genelinde yüzde 17 değer kaybetti.