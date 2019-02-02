Survivor'un yeni konseptinde yer alan Toni Stavratis Yunanistan takımında boy gösterecek. Bir dönem Somali’de gemilerde donanma denizciliği yapan Toni Stavratis, Survivor izleyicileri tarafından araştırılıyor. İşte Toni Stavratis'in bilinmeyenleri...

TONİ STAVRATİS KİMDİR?

Toni Stavratis 34 yaşında ve Salamina adasından geliyor. Eski bir dövüş sanatları atleti ve şu an Yunanlı VİP kişiliklere can kurtaranlık yapıyor. Şu ana kadar yaptığı en zor iş Somali’de gemilerde donanma denizciliği yapması. Sahip olduğu tutku ve esnekliği ile Yunan takımına birçok ödül kazandıracağına ve Survivor birincisi olacağına inanıyor.