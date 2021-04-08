"ROMA DÖNEMİNE AİT ARKEOLOJİK BİR BULUNDU OLDUĞUNU İFADE EDEBİLİYORUZ"

Peyzaj çalışmalarının tamamlandığında ziyarete açılacağını söyleyen Çapoğlu, “Direkt olarak sarnıç olduğunu ifade edemeyiz. Ama sarnıca bağlı alt yollar, galeriler veya burada bir başka yapının altındaki bir galeri olabilir. Bu konudaki araştırma çalışmaları devam etmektedir.