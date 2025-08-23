Habertürk
        Haberler Yaşam Topladığı 10 milyon deniz kabuğu ile koleksiyon oluşturdu

        Topladığı 10 milyon deniz kabuğu ile koleksiyon oluşturdu

        Malatya'da çocukluğundan itibaren deniz kabuğuna merak saran 26 yaşındaki inşaat mühendisi Baran Çetin, dünyanın farklı noktalarından topladığı 10 milyona yakın deniz kabuğu ile koleksiyon oluşturdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2025 - 11:13 Güncelleme: 23.08.2025 - 11:13
        10 milyon deniz kabuğu ile koleksiyon oluşturdu
        11 yaşından itibaren deniz kabuklarına ilgi duyan Baran Çetin, 2018 yılında dünyaya açılarak, birçok ülkeden deniz kabukları toplamaya başladı.

        Bu anlamda Avrupa'nın birçok ülkesini gezen Çetin, koleksiyonuna Endonezya ve Pasifik ülkelerini de gezerek 15 yıl boyunca 10 milyonu aşkın deniz kabuğu kattı.

        "DENİZ KABUKLARINA AŞIK BİRİYİM"

        Baran Çetin, koleksiyonun yanı sıra aynı zamanda deniz kabuklarından kolye, küpe gibi tasarımlar da yaptığını belirterek, "Küçüklüğümden beri deniz kabuğu topluyorum. Deniz kabuğu için Avrupa'nın birçok yerini gezdim. Pasifik, okyanus ülkelerini gezdim. Endonezya'da çok güzel kabuklar topladım. Şu an bunlardan bir koleksiyon yaptım" diye konuştu.

        Çetin, şöyle devam etti:

        "Bugüne kadar topladığım deniz kabuğu 10 milyonu bulmuştur. Topladığım kabuklarla kolye, bilezik, küpe, kadeh ve çeşitli dekorasyonlar yapıyorum. Kabuklarla uğraşmak zor ve hassasiyet gerektiriyor ama kabuklara keyifle dokunuyorum. İnşaat veya danışmanlık işi olduğunda onları da yapıyorum. Deniz kabuklarına aşık biriyim."

