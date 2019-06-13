Ticari süt işletmelerince Nisan ayında 847 bin 19 ton inek sütü toplandı. Toplanan inek sütü miktarı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,7 azaldı.

Nisan ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 138 bin 731 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre %2,3 azalış gösterdi. İnek peyniri üretimi 59 bin 612 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %6,2 azaldı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 4 bin 13 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %17,9 azaldı.

Yoğurt üretimi 99 bin 309 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %1,7 azaldı. Ayran üretimi ise 61 bin 430 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %5,6 azalış gösterdi.

Nisan ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama %3,5, protein oranı ise ortalama %3,2 olarak tespit edildi.

Toplanan inek sütü, Nisan 2019



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Nisan ayında bir önceki aya göre %1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 azaldı.