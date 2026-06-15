Toplu sünnetlerde enfeksiyon ve kanama riski

Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Selami Sözübir, sünnetin uzman hekimler tarafından, hastane ortamında ve doğru yaşta yapılmasının önemine dikkat çekti.

Sünnetin, binlerce yıldır farklı kültürlerde uygulanan önemli bir ritüel olmasının yanı sıra sağlık açısından da çeşitli faydalar sağlayan cerrahi bir işlem olduğunu belirten Prof. Dr. Selami Sözübir, günümüzde gelişen tıbbi standartlar sayesinde sünnetin çok daha güvenli ve konforlu hale geldiğini söyledi.

Özellikle yaz aylarında artan toplu sünnet organizasyonlarına dikkat çeken Prof. Dr. Selami Sözübir, bu tür uygulamalarda komplikasyon riskinin daha yüksek olduğuna vurgu yaptı.

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"TOPLU SÜNNETLERDE EN SIK ENFEKSİYON VE KANAMA GÖRÜYORUZ"

Toplu sünnet sonrası tedavi amacıyla kendilerine yönlendirilen vakalarda en sık enfeksiyon ve kanama ile karşılaştıklarını belirten Prof. Dr. Selami Sözübir, "Sterilizasyon ve hijyen koşullarının yeterince sağlanamadığı toplu sünnet organizasyonlarında enfeksiyon riski artıyor. Bunun yanı sıra operasyon sonrası takip sürecinin yetersiz kalması nedeniyle kanama problemleri de sık görülebiliyor. Ayrıca sünnet sonrası şekil bozuklukları dediğimiz hatalı sünnetlere de toplu sünnetler sonrası daha sık karşılaşıyoruz. Sünnet cerrahi bir işlemdir ve hızlı yapılan her cerrahi girişim çeşitli riskleri beraberinde getirir" dedi.

"SÜNNET HASTANEDE ORTAMINDA YAPILMALI"

Günümüzde kamu ve özel sağlık kuruluşlarında uygun koşullarda sünnet hizmeti verildiğini ifade eden Sözübir, "Belediyeler ve kurumlar çocuklara destek olmak istiyorsa bunu toplu organizasyonlar yerine aileleri sağlık kuruluşlarına yönlendirerek gerçekleştirmeli. Sünnetlerin steril hastane ortamında, uzman ekipler tarafından yapılması çocuk sağlığı açısından çok daha güvenlidir" diye konuştu.

Son yıllarda farklı isimlerle pazarlanan sünnet yöntemlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Prof. Dr. Sözübir, sünnetin temel cerrahi prensiplerinin binlerce yıldır değişmediğini söyledi.

"Sünnette gelişen şey cerrahi tekniğin kendisi değil, kullanılan tıbbi malzemeler ve hasta güvenliğini artıran standartlardır" diyen Sözübir, şöyle devam etti: "Bugün kullandığımız dikiş materyalleri, pansuman ürünleri ve cerrahi ekipmanlar geçmişe göre çok daha gelişmiş durumda. Bu sayede komplikasyonlar azalıyor, iyileşme süresi kısalıyor ve estetik sonuçlar daha başarılı oluyor. Ancak sünnetin temel prensibi değişmedi. Lazer sünnet veya farklı isimlerle sunulan yöntemlerin uzun dönem güvenilirliğinin kanıtlanması gerekir. Bu nedenle klasik cerrahi sünnet halen en güvenilir yöntemdir."

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DOĞRU YAŞ ÇOK ÖNEMLİ

Sünnet zamanlamasının çocuğun fiziksel ve psikolojik gelişimi açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Selami Sözübir, sünnet için en uygun dönemlerin lokal sünnet için yenidoğan dönemi ile genel anestezi altında sünnet için ilk 18 ay ve 6 yaş sonrası olduğunu belirtti.

"18 aydan önce yapılan sünnetlerde çocuk işlemi hatırlamaz ve psikolojik etkilenme söz konusu olmaz. Özellikle yenidoğan dönemi birçok açıdan avantaj sağlar. Ancak 2,5 ile 4,5 yaş arasındaki dönem çocukların yarı bilinçli olduğu bir süreçtir. Bu yaş grubunda yapılan sünnetler ilerleyen yıllarda psikolojik kökenli sorunlara neden olabilir. Bu nedenle mümkün olduğunca bu dönemde sünnetten kaçınılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Ailelerin sünnet öncesinde çocukları doğru şekilde bilgilendirmesi gerektiğini söyleyen Sözübir, korkutucu ifadelerden kaçınılmasının önemine dikkat çekti.

"Çocuğa kesinlikle ‘pipin kesilecek' gibi ifadeler kullanılmamalıdır. Bunun sağlık amacıyla yapılan basit bir operasyon olduğu anlatılmalıdır. Ayrıca çocuklara sünnet konusunda yalan söylenmemeli, bilmedikleri konularda ‘doktorun sana anlatacak' denilmelidir" dedi. Özellikle günümüzde artan bilgiye kolay ulaşım çocukları sünnete, sünnet öncesinde doğru psikolojik hazırlanmalarının önemini vurguladı.

"KÜÇÜK ÇOCUKLARDA YENİDOĞAN DÖNEMİ DIŞINDA LOKAL ANESTEZİ RİSK OLUŞTURABİLİR"

Anestezi konusunda da ailelerin bilinçli hareket etmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Selami Sözübir, özellikle küçük yaş grubundaki çocukların yenidoğan dönemi dışında lokal anestezi ile sünnet yapılmasını önermediklerini ifade etti.

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"18 aylık bir çocuğa lokal anestezi uygulandıktan sonra hareketsiz kalmasını sağlamak oldukça güçtür. Bu durum hem sterilizasyonun bozulmasına hem de cerrahi risklerin artmasına neden olabilir. Yenidoğan dönemi dışında imkan varsa sünnetin genel anestezi altında ve çocuk anestezisi konusunda deneyimli ekipler tarafından yapılmasını öneriyoruz" diye konuştu.

"YENİDOĞAN DÖNEMİNDE YARA İYİLEŞMESİ DAHA HIZLI"

Yenidoğan döneminde yapılan sünnetin birçok avantaj sunduğunu belirten Prof. Dr. Selami Sözübir, şu bilgileri verdi: "Yenidoğan sünnetinde çoğu zaman genel anesteziye ihtiyaç duyulmaz. Çan yöntemi adı verilen özel teknik sayesinde dikiş işlemi yapılmadan daha estetik sonuçlar elde edilebilir. Ayrıca bu dönemde yara iyileşmesi çok daha hızlıdır. En önemli avantajlardan biri de bebeğin yapılan işlemi hatırlamaması ve psikolojik olarak etkilenmemesidir."

Sözübir, yenidoğan sünneti için en uygun zamanın doğumdan sonraki 5 ile 21 gün arası olduğunu belirterek, düşük doğum ağırlığı bulunan bebeklerde, kanama bozukluğu olanlarda veya genital sistem anomalisi şüphesi bulunan çocuklarda işlemin ertelenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Sünnet sonrası bakımın da önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Selami Sözübir, ailelerin doktor önerilerine eksiksiz uyması gerektiğini belirtti.

"Ameliyathane şartlarında ve steril ortamda gerçekleştirilen sünnetlerde enfeksiyon riski oldukça düşüktür. Ailelerin dikkat etmesi gereken durumlar yüksek ateş, belirgin ağrı ve şişliktir. Bu belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır" dedi.

Sünnet sonrası çocukların kısa sürede normal yaşamlarına dönebildiğini ifade eden Sözübir, ilk iki hafta havuzdan uzak durulmasını ve hijyen konusunda dikkatli olunmasını önerdi.