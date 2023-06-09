Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil
ABONE OL

Toplu ulaşımın geleceği elektrikli araçlar

Dünyada toplu taşımacılık sektörünün en büyük kuruluşu olan Uluslararası Toplu Taşıma Birliği'nin (UITP) küresel zirvesi 85 ülkeden katılımcılarla İspanya'nın Barselona kentinde yapıldı. Çok sayıda Türk firmanın da katıldığı zirvede, toplu ulaşımda geleceğin teknolojisi olarak elektrikli araçlar ön plana çıktı.

Toplu ulaşımın geleceği elektrikli araçlar
DHA

130 yıllık tarihi olan Uluslararası Toplu Taşıma Birliği'nin (UITP) küresel zirvesi 85 ülkeden katılımla Barselona'da yapıldı. Zirve kapsamında düzenlenen fuarda çok sayıda Türk firma da teknolojilerini tanıttı. 1885 yılında kurulan ve günümüzde dünya genelinde bütün toplu taşıma örgütlerini bir araya getiren UITP'nin bu yıl ki zirvesine elektrik araç teknolojileri damgasını vurdu. Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı zirvede 400 konuşmacı yer aldı.

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği'nin Kıdemli Direktörü Kaan Yıldızgöz, "Dünya'da Paris İklim Anlaşması'nın gerektirdiğini 1,5 derecelik sıcaklık artışını sabit tutmak istiyorsak her yıl küresel sera gazı emisyonlarında 7.6 bir azaltmaya gitmemiz gerekiyor. Bu azaltmaya gitmek için fosil yakıtlı araçlardan elektrikli ya da çevre dostu yakıt kullanan araçlara geçmemiz gerekiyor. Bu noktada otobüs taşımacılığı çok kritik. Dünyada toplu ulaşıma baktığınızda yüzde 83'ü otobüs taşımacılığı ile gerçekleşiyor. Bu açıdan biz otobüs taşımacılığında dizel yakıt kullanımından fosil yakıt kullanımından elektrikli araçlara doğru geçişi görüyoruz" şeklinde konuştu.

METRO İSTANBUL BAŞKANLIK YAPACAK

UITP'nin Brüksel'deki merkezinde 13 yıldır görev yapan Kıdemli Direktör Kaan Yıldızgöz, "UITP 1885 yılında kurulan dünyada en büyük çatı kuruluştur, dünya genelinde bütün toplu taşıma örgütlerini bir araya getiriyor" dedi. Yıldızgöz, "Türkiye toplu taşıma açısından ciddi yatırımların olduğu, ciddi çalışmaların yapıldığı bir ülke. Bu bağlamda baktığımızda da Türkiye'nin Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği içinde önemi gün geçtikçe artıyor. Hatta bu yıl önemli bir durum gerçekleşti. O da Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği'nin Avrasya bölgesine Türkiye başkanlık yapacak, Türkiye'yi temsilen de Metro İstanbul başkanlık yapacak bölgeye. Avrasya bölgesi için de bizim ofisimizde İstanbul'da. Bu vesileyle İstanbul bölgesel bir merkez haline gelmiş oldu. Bu bölgenin içinde Orta Asya ülkeleri ve Türkiye ile İsrail bulunuyor" diye konuştu.

"ELEKTRİKLİ ULAŞIM YAYGINLAŞMAYA BAŞLADI"

Zirvenin ulaşım sektörünün olimpiyatları olarak kabul edildiğini vurgulayan Kaan Yıldızgöz, "Yaklaşık 85 ülkeden katılımcı var, 15 bin kişilik katılımcı sağladık. 400'e yakın konuşmacı var kongre oturumlarımızda. Fuar alanında yenilikçi teknolojiler temsil ediliyor. Bu yenilikçi teknolojilere baktığımızda son dönemde elektrikli ulaşımı çok sık görüyoruz. Özellikle karbonizasyon konusu çok popüler bir konu. Elektrikli ulaşım elektrikli otobüs, elektrikli taksileri burada çok sık görmeye başladık. Otonom araç teknolojileri bu fuarda çok sık görüyoruz. Dijital ürünleri bu fuarda çok sık görüyoruz. Aynı zamanda akıllı kentler akıllı ulaşımın yansımalarını yine bu fuarda çok sık görmeye başladık" şeklinde konuştu.

TOPLU ULAŞIMIN YÜZDE 83'Ü OTOBÜS İLE GERÇEKLEŞİYOR

Elektrikli araçlar konusunun önemini vurgulayan Kaan Yıldızgöz, "Dünya'da Paris İklim anlaşmasının gerektirdiğini 1,5 derecelik sıcaklık artışını sabit tutmak istiyorsak her yıl küresel sera gazı emisyonlarında 7.6 azaltmaya gitmemiz gerekiyor. Bu azaltmaya gitmek için fosil yakıtlı araçlardan elektrikli ya da çevre dostu yakıt kullanan araçlara geçmemiz gerekiyor. Bu noktada otobüs taşımacılığı çok kritik. Niye kritik; dünyada toplu ulaşıma baktığınızda yüzde 83'ü otobüs taşımacılığı ile gerçekleşiyor. Bu açıdan biz otobüs taşımacılığında dizel yakıt kullanımından fosil yakıt kullanımdan elektrikli araçlara doğru geçişi görüyoruz. Tabi sadece otobüs taşımacılığı değil, taksi tarafında da elektrikli araç kullanımı önemli. Neden? Bir taksiyi diğer araçlarla kıyasladığımız zaman daha çok kilometre gerçekleştiriyor günde. Örneğin Dubai'de bir taksi günde ortalama 650 kilometre yapıyor. Normalde bu bireysel bir aracın yaptığı kilometreden çok daha fazla. Bu açıdan bu tür araçlarda, elektrikli araçlara geçmek önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE DE ELEKTRİKLİ OTOBÜSLER KULLANILIYOR"

Türkiye'de de elektrikli otobüslerin kullanılmaya başlandığını kaydeden Yıldızgöz, "Bunun tüm filoya yaygınlaşması biraz zaman alacaktır. Bunun zaman almasının sebeplerinden birisi de mevcut bir filo var elde , filonun da değişim oranıyla planlanması gerekiyor. Burada önümüzdeki en önemli örnek Çin örneği. Çin'in Şenzen şehrinde bütün otobüsler ve taksiler elektrikli. Burada işletmecilerin çabası yetmiyor. Burada yerel idarelerle merkezi idarelerin ciddi bir işbirliği yapması gerekiyor. Birçok kentimizde muhtemelen 2030'a geldiğinde elektrikli taşıtların ana nokta olduğunu göreceğiz" dedi.

KOVİD SONRASI TOPLU ULAŞIM KULLANIMI YÜZDE 90'LARDA

Kovid 19'un toplu ulaşıma etkisine değinen Kaan Yıldızgöz, "Özellikle Kovid 19 sonrasında toplu taşımayla ilgili çok önemli değişimleri gördük. İnsanlar artık farklı seyahatler yapıyor. Kovid 19 sonrası dünyada toplu ulaşım kullanımı yüzde 90'larda. Henüz Kovid 19 öncesi yolculukları karşılayamadık. Toplu taşımanın teşvik edilmesi büyük önem taşıyor. Artık büyük şehirlerimizde trafik sıkışıklığı artıyor. Bu sorunla karşı karşıyayız. Dünyanın her şehrinde karşılaştığımız bir sorun bu. Nedeni de özel araç kullanımının artması, bizim özel araç kullanımını azaltıp toplu ulaşımı kullanımını teşvik etmemiz gerekiyor. Türk şehirlerinde özellikle İstanbul'un da ciddi yatırımlarını görüyoruz. Ciddi bir metrobüs sistemlerine yönelik teşvik var. Tabi bunlar bizim toplu ulaşımı daha cazip hale getireceğimiz unsurlar olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

Türkiye'deki teknolojik gelişmelere değinen Kaan Yıldızgöz, "Toplu ulaşım endüstrisine baktığımızda Avrupa endüstrisi öne çıkıyor. Ancak Türk ve Çin endüstrisi de örnek büyük bir endüstri. Türk endüstrisinde iki sınıf var. Birincisi bizim otobüs üreticilerimiz dünyanın sayılı iyi ürünler üreten, hem fiyat hem kalite anlamında dengeyi iyi sağlayan üreticilerimiz var. Türk katılımcılarının stantlarını dolaştım, stantlar yabancı yatırımcılarla dolmuştu" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Volvo EX30'un üzerindeki örtü kalktı
OTOMOBİL Volvo EX30'un üzerindeki örtü kalktı
Otomotiv ihracatında Mayıs rekoru
OTOMOBİL Otomotiv ihracatında Mayıs rekoru
Brisa'dan elektrikli araç hamlesi
OTOMOBİL Otomobilden sonra lastikte de 'elektrik' dönemi
SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI HAZİRAN 2023 | ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? Engelli ÖTV indirim hesaplama!
OTOMOBİL ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları!
Otomotivde tüm zamanların rekoru kırıldı: Toplam pazar yüzde 71 oranında büyüdü - Ekonomi Haberleri
OTOMOBİL Otomotivde tüm zamanların rekoru
Fiat'ın ikinci elektriklisi ortaya çıktı
OTOMOBİL Fiat'ın ikinci elektriklisi ortaya çıktı
İçim Süt III. Ulusal Sütçülük Kongresi’nin ana destekçisi oldu
OTOMOBİL Ulusal Sütçülük Kongresi’ne İçim Süt desteği
Hyundai Amerika'da yeni batarya fabrikası kuracak
OTOMOBİL Amerika'da yeni batarya fabrikası kuracak
Stellantis'ten ABD'de batarya yatırımı sinyali
OTOMOBİL Stellantis'ten ABD'de batarya yatırımı sinyali
Toyota'dan nisanda rekor üretim
OTOMOBİL Japon markadan nisanda rekor üretim

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.