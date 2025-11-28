Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Toplu zehirlenme! 153 işçi tedavi altında | Son dakika haberleri

        Toplu zehirlenme! 153 işçi tedavi altında

        Ankara'da büyük bir zehirlenme vakası meydana geldi. Bir inşaatta çalışan 153 işçi, yedikleri yemek sonucu zehirlendi. 4 şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 09:18 Güncelleme: 28.11.2025 - 09:18
        Toplu zehirlenme! 153 işçi tedavi altında
        Ankara'da bir inşaatta çalışan 153 işçi, yedikleri yemek sonucu zehirlendi. 4 şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor

        AA'nın haberine göre olay; Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde inşaatta çalışan işçiler bir yemek firmasından yedikleri yemek sonrasında rahatsızlandı. İşçiler karın ve baş ağrısı şikayetleri nedeniyle durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        153 İŞÇİ ZEHİRLENDİ

        Çevre hastanelere başvuran 153 işçi gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedaviye alındı.

        HAYATİ TEHLİKE BULUNMUYOR

        Öte yandan, çeşitli hastanelerde tedavi gören 153 kişiden 50'sinin taburcu edildiği, kimsenin hayati tehlikesinin bulunmadığı, kalan hastaların ise tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

        TAVUK DÖNERDEN ZEHİRLENMİŞLER!

        Vatandaşların bir yemek firmasından temin edilen tavuk döner menüsünü tükettikleri ve bulguların gıda zehirlenmesiyle uyumlu olduğu tespit edilirken, ilgili firmadan örnekler alındığı ve incelemelerin devam ettiği bildirildi.

        4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Zehirlenme olayı ile ilgili yemek şirketinden 4 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

        #Son dakika haberler
        #ankara
