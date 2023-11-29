Toplumun yüzde 80’i diş fırçalamayı bilmiyor Prof. Dr. Yumuşhan Günay, "Planlı hamilelik öncesi dönemden başlayan ve doğan çocuğu bir ömür boyu ele alan, programlayan diş hekimliği yaklaşımına koruyucu diş hekimliği denir. Çürük endeksimiz çok yüksek. Hastalar ve hekimler en az 6 ayda bir diş hekimine başvurmalı ki çürük olmadan önlem alabilelim" dedi

Koruyucu diş hekimliğinin önemini anlatan Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı, Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Yumuşhan Günay, "Koruyucu hekimlik her pozisyonda her statüde birinci öncelikli olarak düşünülmesi gereken bir meslek disiplini ve meslek yaklaşımı hatta meslek refleksi. Bütün ömür boyu hastaya verilmesi gereken bir hassasiyet. Biz koruyucu diş hekimliğini şöyle tarif ediyoruz; planlı hamilelik öncesi dönemden başlayan ve doğan çocuğu bir ömür boyu ele alan ve programlayan diş hekimliği yaklaşımına koruyucu diş hekimliği diyoruz. Çürük endeksimiz çok yüksek. Hastalar ve hekimler en az 6 ayda bir diş hekimine başvurmalı ki çürük olmadan önlem alabilelim" dedi.

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HEDEF: 80 YAŞINA GELMİŞ BİREYLERİN AĞZINDA 20 DİŞİ KORUYABİLMEK

Prof. Dr. Günay, beyin odaklı çalışmalarda kullanılan görüntüleme ve hesaplama yöntemlerinin diş sağlığı alanında da kullanabildiğini dile getirerek, kişiye özel tedavi planladıklarını da ifade etti.

Günay, kişiye özel koruyucu diş hekimliğinin hedefinin de 80’e 20 olduğunu, yani ‘80 yaşına gelmiş bireylerin ağzında 20 dişi koruyabilmek’ olarak dile getirdi.

Günay, yaşlı popülasyonun arttığını ve geriatrik diş kliniği konseptinin de artık gündeme geldiğini söyleyerek, çene ve yüz bölgesinde kaybı olan hastalar için de defekt protez kliniğinin olduğunu belirtti.

Çeneyi açamama, kapayamama, diş sıkma gibi hastalıkların da tedavi edildiğini anlatan Prof. Dr. Günay, diş sıkma sorununun küçük yaşlardan itibaren görüldüğünü ifade ederek diş sıkma probleminin strese bağlı olarak çağımızın hastalığı olduğunu söyledi.

RÖNTGEN DOĞRU TEŞHİS KOYULMASINA YARDIMCI OLUYOR

Diş tedavisi için kullanılan dijital röntgen cihazlarıyla diş hekimlerine daha doğru teşhisler koymalarının olanağının sağlandığını da belirten Prof. Dr. Günay, "Gelişmiş diş tedavisi teknolojileri, tedavi sonrası uzun vadeli sonuçların iyileştirilmesine yardımcı oluyor. Örneğin, dental implantlarda kullanılan kemik büyüme uyarıcıları ve implant tasarımı teknolojileri, implantın vücut tarafından daha iyi kabul edilmesini ve uzun süreli dayanıklılığını sağlıyor" dedi.

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Multidisipliner tedavide çocukların, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerin katılımı sağlanıyor

Çocuklar ve özel gereksinimli bireylerin diş tedavisine ilişkin bilgi veren Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Barış Karabulut, “Ameliyathanede, anestezi ve sedasyon altında diş tedavileri uygulanıyor. Genel anestezi ya da sedasyon uygulamalarına; hasta ve yakınları, diş hekimi ve anestezi uzmanı beraber karar veriyor” dedi.

DİŞLERİ BU ŞEKİLDE FIRÇALAMAK ZARARLI

Türkiye'de insanların yüzde 80’inin diş fırçalamayı bilmediğini söyleyen Dekan Yardımcısı Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Berk Bellaz, kuvvet uygulayarak, bastırarak diş fırçalamanın aksine dişleri beyazlatmadığını hasar verdiğinin altını çizerek dişlerde özellikle asitli içecekler nedeniyle 40 yaşını geçtikten sonra yapısal aşınmaların görüldüğünü, bu nedenle protezlerin sadece estetik amaçlı değil ağız ve diş sağlığının devamı açısından faydasının olduğunu kaydetti.