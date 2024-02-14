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        Toprak Razgatlıoğlu: İlk yarışta da en iyi olmak istiyorum

        Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden Türk motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yeni yarış sezonuyla ilgili beklentilerinin büyük olduğunu belirterek, "Elimizden gelenin en iyisi için hep mücadele edeceğiz" dedi. Dünya Süpersport Şampiyonası'nda mücadele eden Bahattin Sofuoğlu ise, "İlk yarışta da en iyi olmak istiyorum, iyi başlamak istiyorum" diye konuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 12:52 Güncelleme: 14.02.2024 - 12:52
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        "İlk yarışta da en iyi olmak istiyorum"
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        Red Bull'un başarılı motosiklet sporcuları Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Yeni sezonda Dünya Superbike Şampiyonası'nda BMW ekibiyle anlaşan Toprak Razgatlıoğlu, "Çoğu kişi tabi ki de yanlış bir anlaşma yaptığımı düşünüyor. Birçoğu da bize güveniyor ama son testlerde tabi ki de o güvenmeyen insanları biraz daha kendimize doğru çektiğimizi düşünüyorum. Çünkü hem pist rekoru kırarak, hem de testleri birinci bitirerek son testleri sonlandırmış bulunuyoruz. İki gün sonra da yarış için artık yolculuk başlıyor ve Avustralya'ya uçuyoruz. İki hafta sonra da yarışımız başlıyor. İnşallah güzel bir başlangıç yaparız" ifadelerini kullandı.

        Razgatlıoğlu ayrıca, sezonun başlamasına kısa bir süre kala Avustralya'daki yarış öncesinde umutlu bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

        "EN İYİ OLMAK İSTİYORUM"

        Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Bahattin Sofuoğlu ise, 2 hafta sonra Avustralya'da gerçekleşecek olan yarışa hazır olduğunu belirterek, "Önceki sezon 3.5 ay önce bitmişti. Çok çalıştım, elimden geleni yaptım. Kendimi hazır hissediyorum. Perşembe günü yola çıkacağız. Sezonun son testi ve ardından ilk yarış var. Hedefim inşallah şampiyonluk. İlk yarışta çok riske atmayacağım. Ortalarına kadar puanları cebime atmaya bakacağım. Ama tabi ki de ilk yarışta da en iyi olmak istiyorum, iyi başlamak istiyorum. Ardından sezonun ortasından sonra da sonuçlar-puanlar hedefimizi oluşturacaktır ve sezonun sonunda doğrudan o hedef doğrultusunda inşallah elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

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