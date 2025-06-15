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        Haberler Spor Motor Sporları Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Şampiyonası'nın İtalya ayağında 3'te 3 yaptı! - Motor Sporları Haberleri

        Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Şampiyonası'nın İtalya ayağında 3'te 3 yaptı!

        Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 6. ayağının ikinci ana yarışını da kazanarak 3'te 3 yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 16:33 Güncelleme: 15.06.2025 - 16:33
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        Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da 3'te 3 yaptı!
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        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 6. ayağının ikinci ana yarışını da kazanarak 3'te 3 yaptı.

        WSBK'da sezonun altıncı etabında hafta sonunun ikinci ana yarışı, 4.2 kilometrelik Misano Marco Simoncelli Pisti'nde gerçekleştirildi.

        Red Bull sporcusu Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla ilk cepten başladığı yarışta liderliği bırakmadı ve podyumun zirvesine çıktı. Yarışı İtalyan Nicolo Bulega ikinci, İspanyol pilot Alvaro Bautista ise üçüncü sırada tamamladı.

        İtalya'da dün yarışı birinci tamamlayan Toprak, bugünün ilk mücadelesi olan superpole yarışında ilk sırada yer almıştı.

        Genel klasmanda Nicolo Bulega 292 puanla birinci sırada yer alırken, ikinci sıradaki Toprak Razgatlıoğlu 283 puanla farkı 9'a kadar indirdi.

        Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise yarışı 13. sırada tamamlayarak hanesine 3 puan daha yazdırdı.

        WSBK'nin yedinci ayağı 11-13 Temmuz tarihlerinde Birleşik Krallık'taki Donington Park Pisti'nde yapılacak.

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