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        Haberler Dünyadan Tori Spelling ve 13 yaşındaki kızı alışverişte görüntülendi - magazin haberleri

        Tori Spelling ve 13 yaşındaki kızı alışverişte görüntülendi

        Ünlü oyuncu Tori Spelling ve 13 yaşındaki kızı Hattie Margaret McDermott ile alışveriş yaparken görüldü. Hattie, fazla kilosu nedeniyle daha önce 'beden aşağılama' mesajlarına maruz kalmıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 10:34 Güncelleme: 06.02.2025 - 10:34
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        Ünlü oyuncu Tori Spelling, ABD'nin Calabasas kentinde bir benzin istasyonunda yiyecek alışverişi için durduğunda görüntülendi.

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        1990'lı yılların ünlü gençlik dizisi 'Beverly Hills, 90210' ile ünlenen 51 yaşındaki Tori Spelling'in yanında bulunan kişi ise 13 yaşındaki kızı Hattie Margaret McDermott'tu.

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        Tori Spelling'in, ikinci evliliğini yaptığı eski eşi Dean McDermott ile birlikteliğinden 17 yaşındaki Liam, 16 yaşındaki Stella, 12 yaşındaki Finn, ve 7 yaşındaki oğlu Beau olmak üzere dört çocuğu daha var.

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        Kilo sorunu yaşayan Liam ve Hattie, daha önce internet üzerinden 'beden aşağılama' (body shaming) mesajlarına maruz kalmıştı. Dean McDermott, aldıkları aşağılama mesajlarıyle ilgili sosyal medyadan şikâyetini dile getirmişti.

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        Tori Spelling ve 58 yaşındaki oyuncu Dean McDermott, boşanma davası sırasında çocuklarının ortak yasal velayetini talep etti. Haziran 2023'te McDermott, artık silinmiş bir Instagram gönderisinde kendisi ve Spelling'in 18 yıllık birlikteliğin ardından ayrılmaya karar verdiklerini duyurdu.

        Tori Spelling ve McDermott, resmi olarak boşanmadan üç yıl önce ayrılmıştı. McDermott, Ocak 2023'te büyük bir kavganın ardından madde bağımlılığı nedeniyle rehabilitasyon merkezine yattı.

        #Hattie Margaret McDermott
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