Torino: 0 - Roma: 2 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 21. haftasında Roma, Torino'yu 2-0 mağlup etti. Donyell Malen ve Paulo Dybala'nın golleriyle ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkaran Roma, puanını 42'ye yükseltti. Torino ise 23 puanda kaldı.
Roma, İtalya Serie A'nın 21. haftasında Torino ile karşılaştı. Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Roma oldu.
Roma'ya galibiyeti getiren golleri 26'da Donyell Malen ve 72. dakikada Paulo Dybala attı.
Torino forması giyen milli futbolcu Emirhan İlkhan, ilk 11'de başladı ve 77 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından ligde oynadığı son üç maçı kazanan Roma, puanını 42'ye çıkardı. Torino ise haftayı 23 puanla bitirdi.
İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Torino, Como'ya konuk olacak. Roma, Milan'ı ağırlayacak.