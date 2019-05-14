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Toros Tarım, Gönen'in yüzde 70'ini satın alıyor

Genel

Gübre pazarının liderlerinden Toros Tarım, organik gübre üreticisi Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.’nin yüzde 70’ini satın alıyor.

Gönen Yenilenebilir Enerji

Türkiye’nin en büyük gübre üreticisi ve sektör lideri Toros Tarım, çiftçiye ihtiyaç duyduğu her çeşit gübreyi sunma prensibi doğrultusunda, ürün portföyüne organik gübreyi de ekledi. Toros Tarım, değişen tarım politikalarına bağlı olarak pazar potansiyelinde artış beklenen organik ve organomineral gübre pazarlarında da önemli bir oyuncu olma hedefiyle, biyogaz ve organik gübre üreticisi Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.’nin yüzde 70’ini satın alıyor.

Biyogaz ve gübre entegrasyonuyla yenilenebilir enerji ve organik gübre üreten Gönen Entegre Tesisleri, 2016 yılında merkezi İngiltere’de bulunan ADBA (Anaerobic Digestion & Bioresources Association) tarafından alanında dünyanın en iyisi seçilmişti.

Devam eden ek yatırımların kısa sürede tamamlanmasıyla, tesiste organomineral gübre üretimine de başlanacak. Böylece Toros Tarım, iki yıl önce girdiği organomineral pazarındaki kapasitesini büyütürken, ürün portföyüne organik gübreyi de ekleyerek çiftçilerin değişen ihtiyaçlarına cevap verecek.

Toros Tarım’ın, Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.’nin yüzde 70’ini satın almasına yönelik sözleşme, 13 Mayıs günü Toros Tarım’ın Tekfen Tower’daki merkezinde Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin; Tekfen Holding Tarımsal Sanayi Grubu Başkan Yardımcısı ve Toros Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Göral; Altaca Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alper Önoğlu ve Altaca Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Taner Önoğlu’nun katılımıyla imzalandı.

Hisse devri, EPDK onayını takiben gerçekleşecek satın almanın imza töreninde konuşan Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin, Toros Tarım’ın gübre sektöründeki liderliğini ürün çeşitliliği ile de desteklediğini ve mevcut portföyünü çiftçinin değişen ihtiyaçlarına göre sürekli geliştirdiğini söyledi.

Gübrenin gıda alanında sürdürülebilir bir geleceğin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Gigin, Türkiye’deki tarım topraklarının organik içerik olarak günden güne zayıfladığını, bu eksikliği gidermek için de Toros Tarım’ın iki yıl önce mevcut gübre portföyüne organomineral gübreleri de eklediğini açıkladı. Gigin, organik gübre üretimine girme kararını sadece gelişen bir pazara yapılmış bir yatırım olarak değil, aynı zamanda ülkemiz tarımının sürdürülebilirliğine bir katkı olarak da değerlendirdiklerini söyledi. Gigin, Samsun ve Mersin İşletmelerinde sahip oldukları 37,4 MW elektrik üretim kapasitesine Gönen Entegre Tesisleri’ndeki elektrik üretiminin de ilave olacağını ve ayrıca Gönen Entegre Tesisleri’ndeki üretim süreci sayesinde grubun karbon ayak izinin 70.000 bin ton/yıl azaltacağını sözlerine ekledi.

Törende konuşan Toros Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Göral, gübre sektöründe hammadde güvenliğini sağlamanın önemine dikkat çekerek, Gönen Enerji’nin bünyeye katılmasıyla Toros Tarım’ın organomineral gübre alanında önünün açıldığını belirtti. Göral, “Organomineral gübreler, büyümek istediğimiz alanlardan biri. Bu yatırım hem fabrikalarımızın ürün bazında uzmanlaşmalarına, hem de pazardaki rekabet gücümüze katkı sağlayacak. Ürün çeşitliliğimizi artırmak önümüzdeki dönemde de önceliklerimizden biri olacak,” dedi.

Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. kurucu ortağı Alper Önoğlu ise, başından beri hem ürün hem de üretim modeliyle çevre dostu ve sürdürülebilir tesisler kurmayı hedeflediklerini söyledi ve Altaca Enerji bünyesinde 2009 yılından beri sürdürmekte oldukları Ar-Ge çalışmalarının sonucunda geliştirdikleri %100 yerli teknoloji kullanarak bu örnek tesisi hayata geçirdiklerini belirtti.


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