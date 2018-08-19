Torpedo-SKA Minsk - Gomel maçı heyecanı

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. Torpedo-SKA Minsk, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü Gomel takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:30. Maç öncesi Torpedo-SKA Minsk 12 puanla 14. sırada, Gomel 16 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi Torpedo-SKA Minsk, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Gomel son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 717 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Torpedo-SKA Minsk kazanırsa 2.45, beraberlik çıkarsa 2.60, Gomel sahadan galip ayrılırsa 2.45 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.30, 2.5 gol üstünün oranı 2.30.

Torpedo-SKA Minsk son hafta oynanan Gomel maçında 0-0 berabere kaldı.

Gomel ise Torpedo-SKA Minsk maçında 0-0 berabere kaldı.

Torpedo-SKA Minsk, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Torpedo-SKA Minsk, kendi sahasında 3 gol attı, 6 gol yedi.

Gomel, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Gomel, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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